Declarará Mariano Rajoy en juicio sobre proceso independentista en Cataluña

En el juicio que, podría durar tres meses, se esclarecerá el papel de los doce acusados, que encaran penas de entre 7 y 25 años.

El expresidente del Gobierno de España, Mariano Rajoy, deberá comparecer en el Tribunal Supremo el próximo 26 de febrero para testificar en calidad de testigo en el juicio al proceso independentista de la región de Cataluña, según pidió el Alto Tribunal durante la sesión de hoy.



El conservador Rajoy (Partido Popular) era el líder del Ejecutivo español el 1 de octubre de 2017, cuando los líderes secesionistas celebraron un referéndum de autodeterminación en Cataluña, a pesar de que la Justicia española había avisado en repetidas ocasiones de que era anticonstitucional.



No es el único líder político que testificará la semana que viene, ya que el mismo día, el expresidente regional catalán, Artur Mas, también deberá acudir al Tribunal Supremo de España.



El presidente del parlamento autonómico catalán, Roger Torrent, el diputado de la formación separatista Esquerra Repúblicana Joan Tardá y la senadora secesionista catalana Marta Pascal también desfilarán ante la justicia española ese mismo día.



Una jornada más tarde, el 27 de marzo, la vicepresidenta del Gobierno de Rajoy, Soraya Sáenz de Santamaría, el ex ministro de Hacienda, Cristóbal Montero y el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, testificarán en el Alto Tribunal.



La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, deberá comparecer el día 28.



Se prevé que el juicio dure tres meses y que por él desfilen diferentes figuras políticas del Gobierno e independentistas para esclarecer el papel de los doce acusados, que encaran penas de entre 7 y 25 años.



Se enfrentan a cargos de distinta índole, como rebelión, secesión (tipificada de forma similar, pero con penas más leves), desobediencia civil y malversación de fondos, y se espera que la sentencia vea la luz antes de agosto.



Sin embargo, no es la primera vez que Rajoy comparece ante la justicia española. En 2017, se convirtió en el primer presidente del Gobierno de España en declarar como testigo.



Lo hizo en el marco del caso Gürtel, que finalmente demostró la financiación irregular de su formación, el Partido Popular, y que desembocó en la moción de censura que le costó la presidencia a Rajoy y le dio el poder al actual presidente, el socialista Pedro Sánchez.