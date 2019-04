Va Alejandro Amorós Herrera por 3 mil 500 firmas diarias

El aspirante independiente al gobierno de Puebla aseguró tener la capacidad para dirigir al estado.

El aspirante a candidato por la vía independiente al gobierno de Puebla, Juan Alejandro Amorós Herrera, confió en obtener el apoyo de 68 mil ciudadanos en los 20 días en los que se dedicará a reunir firmas, 3 mil 500 rúbricas por día, pues dijo que las y los poblanos han mostrado su hartazgo por la corrupción, la inseguridad, y la falta de atención a las necesidades sociales, por lo que tajante dijo que logrará su objetivo.

Quien es oriundo de Zacapoaxtla dijo que la zona conurbada será su principal punto para la reunión de rúbricas, ya que tiene equipo de trabajo en demarcaciones como Coronango, Cuautlancingo, San Pedro Cholula, Puebla, así como en Huejotzingo.

Una vez que el Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó al Amorós Herrera, dijo que se concentrará en reunir los apoyos ciudadanos, casa por casa, pues ahora es más fácil con la aplicación que dispuso el órgano electoral, ya que los auxiliares pueden capturar desde un teléfono o una tableta los datos del elector.

"Hay mucho entusiasmo, a la gente le asombró que en cinco días pudimos juntar todos los requisitos que nos pidió el INE, prueba de ello es que de cinco fui el único que cumplió, no soy improvisado para poder gobernar este hermoso estado", dijo.

El independiente confió en lograr su objetivo, pues dijo que tiene la capacidad para gobernar y no es una persona improvisada, por lo que se dedicará a realizar propuestas con los ciudadanos para convencerlos del proyecto que busca encabezar.

"Todo ciudadano tiene el derecho de tener su aplicación si es que nos quiere ayudar a la recolección de firmas, nosotros le ayudamos a asesorarlo para que nos ayude a instalar la aplicación y ya con el programa que a mí me autorizaron les consigo el código para que consigan la aplicación y puedan hacer el trámite, esto ya es bueno porque no se van hacer trampas", señaló.

Va por 68 mil rúbricas

El aspirante a gobernador por la vía independiente dijo que busca rebasar las 66 mil firmas que pide el INE, es decir, el 1.5 por ciento de la lista nominal, de apoyos ciudadanos, pues dijo que esto ayudará asegurar un número real de apoyos.

Sostuvo que el INE lo ha asesorado bien en todo momento, en relación al manejo de la aplicación, para evitar fallas, por lo que todos los datos que se suban deben ser apoyos reales, sin alteraciones, pues en anteriores ocasiones el órgano electoral ha detectado estas irregularidades.

"Vamos a reunir las 68 mil firmas porque es una por una, me hubiera gustado que fueran las 10 mil firmas pero en dos meses, ahora es menos, pero solo en un mes, en el proceso de integrarnos y de incluir las aplicaciones, a mí me reduce diez días para el proceso de organización, pero ahora estamos acomodando a la gente, estamos dando de alta a los amigos para poder trabajar", sostuvo.

Reprocha a gobiernos falta de atención ciudadana

Por otra parte, dijo que abanderará causas ciudadanas que demandan las y los poblanos, como el combate a la pobreza, inseguridad, estrategias contra la corrupción, ya que la gente ha demostrado su hartazgo en las distintas formas de gobernar y es momento de un ciudadano sin partido.

"La gente yo creo que ya llegó al hartazgo (...) la gente está espantada, es lo que está pidiendo la gente, seguridad, a mí me han dicho que me van apoyar, pero comprométase a dar seguridad para que tranquilamente podamos andar en la calle, que podamos decir que nuestros hijos puede ir a la escuela y no vamos a estar intranquilos de que no van a estar", dijo.

A su vez, Alejandro Amorós Herrera señaló que los apoyos que han presumido los gobiernos estatales en turno no son reales y no han llegado a las diferentes regiones del estado, ejemplificó que la Sierra Norte de Puebla está abandonada, por lo que la gente demanda más atención.

"Aquí en Puebla hay más información, porque en la Sierra Norte nos llegan pocas noticias de cómo realmente se han comportado los políticos que han gobernado, los apoyos que mencionan aquí en Puebla nunca han llegado, por eso es la intranquilidad de la gente, yo veo que aquí es muy diferente porque la gente vive con miedo, no hay tranquilidad seguridad para la gente", señaló.

Indicó que hay mecanismos para poder llevar a cabo un proyecto de estado ciudadano y que atienda las causas sociales, pero se requiere del apoyo de la gente, quienes a su vez están hartos de los feminicidios, violencia que se vive en la entidad y la falta de servicios en sus comunidades.

Amorós dijo estar tranquilo, pues aseguró que logrará la candidatura al gobierno de Puebla y confió en lograr el triunfo rumbo al 2 de junio.