Más nominadas al Oscar: Free Solo el documental y drama en ¿Podrás perdonarme?

También entran: Maligno, Lady Rancho, Mi mascota es un león, Feliz día de tu muerte 2, Venganza. Las Favoritas: Battle Angel: La última guerra, Cómo entrenar a tú dragón 3. Siguen en cartelera: La Favorita, (Nominada), Mirreyes vs Godínez, Cafarnaúm: La ciudad olvidada (Nominada), La boda de mi mejor amigo, Spider Man: Un nuevo universo, (Nominada). Recomendación: Free Solo.

¿Podrás perdonarme? (Nominada) drama y comedia en 106 minutos. La cinta es la adaptación de la autobiografía de la célebre biógrafa de best sellers y amiga de los gatos Lee Israel (Melissa McCarthy), quien se ganó la vida en los 70´s y 80’s escribiendo perfiles de gente como Katharine Hepburn, Estée Lauder y Dorothy Kilgallen. Cuando a Lee ya no le quieren publicar sus escritos porque ya no está en sintonía con los gustos actuales, convierte su manifestación artística en un engaño incitada por su amigo leal Jack (Richard E. Grant). Dirige Marielle Heller.

Free Solo (Nominada) documental de 100 minutos. Basada en Alex Honnold quien realiza el primer ascenso en la historia sin sistema de seguridad a El Capitán, la pared de roca más icónica en el mundo. Alex escala 900 metros de alta dificultad en un estilo que exige una ejecución perfecta o enfrentar una muerte segura en caso de caída. Dirige Jimmy Chin.

Mi mascota es un león aventura en 98 minutos. Cuando sus padres deciden mudarse a África, Mia siente que su vida se convertirá en una pesadilla, hasta que conoce a Charlie, un león blanco con el que desarrolla una conexión única. Juntos demuestran que no hay amistades imposibles y que lo increíble puede hacerse realidad. Actúan Mélanie Laurent, Lionel Newton, Langley Kirkwood. Dirige la producción francesa Gilles de Maistre.

Venganza thriller de 119 minutos. Un conductor de una barredora de nieve lleva una vida tranquila hasta que la muerte repentina de su hijo hace que se vea envuelto en una guerra entre narcotraficantes, armado solo con maquinaria pesada y la suerte del principiante busca venganza. Actúan Liam Neeson, Laura Dern, Emmy Rossum. Dirige Hans Petter Moland.

Maligno terror en 92 minutos. Una Madre preocupada por el comportamiento perturbador de su hijo, está convencida de que algo sobrenatural está transformando la vida del pequeño y de quienes lo rodean poniéndolos en peligro. Actúan Taylor Schiling, Brittany Allen, Colm Feore. Dirige Nicolas McCarthy.

Battle Angel: La última guerra acción en 122 minutos. Situada varios siglos en el futuro, la abandonada cíborg Alita es encontrada en el vertedero de Iron City por Ido, un ciber doctor compasivo quien se la lleva a su clínica. Cuando Alita se despierta no tiene recuerdos y no reconoce el mundo en que se encuentra. Conforme aprende a navegar en su nueva vida, Ido intenta proteger a Alita de su pasado, pero su nuevo amigo Hugo le ofrece ayuda para desencadenar sus recuerdos. Alita descubre con el tiempo que tiene habilidades de pelea que podrían ser utilizadas para salvar a los amigos y su familia nueva. Actúan Jennifer Connelly, Christoph Waltz, Michelle Rodríguez, Eiza González, Ed Skrein. Dirige Robert Rodriguez. La cinta se puede ver en Sala Imax, formatos 3D y 4DX.

Cómo entrenar a tú dragón 3 animación en 104 minutos. Lo que comenzó con una insólita amistad entre un vikingo y un dragón Furia Nocturna, se ha convertido en una trilogía legendaria de sus vidas. Hipo y Chimuelo descubrirán sus destinos: Ser el jefe del pueblo y ser el dragón líder. Ambos ascienden, pero una nueva amenaza está presente. DirigeDean DeBlois.

Guerra Fría (Nominada) drama de 88 minutos. Una historia de amor apasionada y melancólica entre dos personas de diferentes orígenes y temperamentos, que son fatalmente desiguales pero cuyo destino les condena a estar juntos. La cinta lleva al contexto de la Guerra Fría de 1950 en Polonia, Berlín, Yugoslavia y París. Actúan Tomasz Kot, Joanna Kulig, Borys Szyc. Dirige Pawel Pawlikowski.

Green Book: Una amistad sin fronteras (Nominada) drama de 130 minutos. Inspirada en una historia real, un pianista negro contrata a un rudo italoamericano para que sea su chofer y guardaespaldas durante una gira por los Estados Unidos en 1962. Un viaje que adentra en un territorio y una época subyugados al racismo, situación que será para ambos una prueba de crítica social. ActúanViggo Mortensen, Mahershala Ali, Linda Cardellini. Dirige Peter Farrelly.

Un asusto de familia (Nominada) drama japonés de 121 minutos. Después de uno de sus habituales robos, Osamu y su hijo encuentran una niña abandonada en la calle y deciden recogerla. Al principio la mujer de Osamu no quiere que se quede, pero cuando se da cuenta de que sus padres la maltratan accede. A pesar de la pobreza de la familia que sobrevive a robos que completan sus salarios, sus miembros parecen felices hasta que un incidente revela sus secretos y ponen a prueba los lazos que los unen. ActúanLily Franky, Sakura Ando, Mayu Matsuoka, Dirige Kore-Eda Hirokazu.

La gran aventura lego 2 animación en 107 minutos. Han pasado cinco años desde que todo era increíble y ahora los ciudadanos enfrentan una nueva gran amenaza, invasores del espacio exterior destruyen todo con mucha mayor rapidez de lo que pueden reconstruirlo. Dirige Mike Mitchell. Se puede ver en Sala Junior.

El Vicepresidente, más allá del poder (Nominada), drama de 133 minutos. La historia de Dick Cheney (Christian Bale), un aparentemente modesto burócrata de Washington, que ejerció en silencio un inmenso poder como Vicepresidente de George W. Bush y cambió a Estados Unidos y al mundo provocando consecuencias que aún se sienten. También actúan Steve Carell, Amy Adams, Sam Rockwell. Dirige Adam McKay.

​​​​​​​