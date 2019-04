Arremete Alejandro Armenta en contra de la SGG

En el inicio de su precampaña, el senador se pronunció por la reconciliación del estado, la generación de certeza y estabilidad, sobre todo, por el desarrollo.

Al arrancar precampaña como parte del proceso interno de Morena, el senador Alejandro Armenta Mier arremetió en contra de la Secretaría General de Gobierno (SGG) al señalar que por medio de la dependencia se opera para favorecer a Luis Miguel Barbosa Huerta. El aspirante realiza estos señalamientos a pesar de la prohibición en la convocatoria de atentar en contra de otros miembros de este mismo grupo político.

En el monumento Hermanos Serdán, el senador fue arropado por empleados sindicalizados del gobierno municipal de Puebla, por consejeros, entre ellos Eloísa Vivanco y David Vivanco, madre y hermano de la presidenta municipal de Puebla, además de la senadora Lucía Meza y el grupo de diputados Yadira Lira, Raymundo Atanasio Luna, Cristina Tello, Miguel Trujillo y Valentín Medel.

En su mensaje, Armenta Mier se pronunció por la reconciliación del estado y por generar certeza y estabilidad, pero especialmente por el desarrollo que permita a las familias poblanas un mejor entorno para vivir.

"Hoy iniciamos la recuperación de Puebla, para los poblanos. Hemos levantado la mano para participar en esta lucha (...) para luchar de lado de ustedes amigas y amigos, de lado de Morena", dijo.

Aseguró que su registro como precandidato fue espontáneo, sin la presión a presidentes municipales, ciudadanos empadronados en programas sociales y sin el condicionamiento a empleados del gobierno. Dijo que "siempre he ido contracorriente", pero aun así aseguró que ganará esta contienda interna en Morena, la que definirá al candidato o candidata al gobierno del estado.

"No me estoy quejando, he enfrentado siempre elecciones complejas como la que presenté en 2015 en el poder público, me enfrenté al gobierno y siempre he ido contracorriente, pero eso no es para mí un obstáculo, para mí me permite poner al máximo la capacidad, pasión, alegría con la que nos enfrentamos, pero a mí me motiva caminar en las calles y encontrar aliento de los poblanos y eso es lo que me mueve por eso estoy participando", dijo.

PRI y PAN operan desde el estado

Aunque sin pruebas, el senador de la República Alejandro Armenta Mier dijo que el gobierno del estado, que encabeza Guillermo Pacheco Pulido, está metido en el proceso interno de Morena.

"Hago un llamado respetuoso concretamente a la Secretaría General de Gobierno y lo hago con atención, respeto, prudencia que no violenten un proceso democrático, no nos conviene a los poblanos una nueva etapa de lucha, miren lo que pasó, hasta donde nos levo, un enfrentamiento de esta naturaleza a enfrentarnos entre hermanos", señaló.

La SGG es encabezada por Fernando Manzanilla Prieto, por lo que Alejandro Armenta Mier afirmó que por medio de esta dependencia se generan presiones a presidentes municipales, diputados locales y ciudadanos, prácticas que en su momento cometieron gobiernos emanados del PAN y PRI, partido al que perteneció.

El senador señaló que estas prácticas son con el claro objetivo de favorecer a Miguel Barbosa Huerta, pero aclaró que "no se trata de generar encono simplemente hay que decir las cosas, no nos podemos quedar callados, en un proceso democrático hay que decir las cosas y ya los diputados lo han expresado, a mí me han hablado los presidentes municipales, muchos presidentes municipales que no quieren enfrentarse al gobierno de Puebla por la represión que están sintiendo, algunos los obligan a ir a ruedas de prensa, los obligan a decir cosas que no son, es parte de la estrategia, es el PRIMOR, el PRIMOR en Puebla es el PAN y el PRI que saqueo a nuestro estado, que endeudó a nuestro estado disfrazado de PRIMOR", dijo.

La convocatoria que fue emitida esta semana por el CEN de Morena especifica que no debe haber descalificaciones entre los aspirantes a gobernador, pues pueden provocar que la Comisión Nacional de Elecciones niegue el registro alguno de los aspirantes.

Recorre Armenta municipios para promoverse

En su primer día de precampaña, el senador, Alejandro Armenta Mier estuvo acompañado por sus simpatizantes en la capital poblana y en Zacapoaxtla, en donde realizó una cabalgata con ciudadanos. Más tarde, el legislador federal se trasladó a Teziutlán.

En la víspera de que el Comité Ejecutivo Nacional de Morena realice la encuesta para definir al candidato al gobierno de Puebla, la Comisión Nacional de Elecciones validó solo tres registros, por lo que Armenta Mier confió en ser beneficiado en este sondeo, el que pidió sea transparente e imparcial.

Finalmente, reiteró que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador se ha pronunciado en contra de las imposiciones y fraudes electorales, por lo que este es un proceso que debe respetarse.