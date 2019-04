Desintegra PAN la coalición morenovallista

Genoveva Huerta, dirigente estatal del albiazul, señaló que las alianzas no son la única forma en la que podrían enfrentar esta elección, por lo que considera recurrir a una candidatura común.

Tras casi una década de encabezar las coaliciones que gobernaron el estado de Puebla, el Partido Acción Nacional (PAN) no pudo concretar un acuerdo con electoral con sus aliados, el Partido de la Revolución Democrática (PRD), Movimiento Ciudadano, Compromiso por Puebla y Nueva Alianza, así como Pacto Social de Integración.

Al vencerse la noche del domingo el plazo para el registro de coaliciones, solo se apuntó ante el Instituto Nacional Electoral (INE) la alianza conformada por Morena-PT-Verde, mientras los demás partidos no realizaron el trámite respectivo, por lo que solo les queda la figura de candidatura común.

El Revolucionario Institucional, por segunda ocasión en una elección a gobernador, irá solo, ya que el aliado tradicional, que era el Partido Verde se sumó a Morena.

En el caso del Partido Acción Nacional, no concretó una coalición con sus partidos satélite, pero mantiene la esperanza de lograr una candidatura común para enfrentar la elección de gobernador de Puebla, reconoció la dirigente estatal, Genoveva Huerta Villegas.

En rueda de prensa para exigir respuestas sobre el accidente aéreo en el que perdió la vida la gobernadora, Martha Erika Alonso Hidalgo, y su esposo, el senador Rafael Moreno Valle Rosas, admitió que a unas horas de cerrar el plazo para registrar los convenios de alianza seguían “explorando las distintas opciones” para competir.

Señaló que las alianzas no son la única forma en la que podrían enfrentar esta nueva elección, pues la candidatura común sería una opción, por lo que todavía tendrían tiempo para establecer un acuerdo con alguna fuerza política en Puebla.

“No es la única asociación que se encuentra establecida en la ley y hay distintos tiempos y nosotros nos estamos acoplando a estos tiempos y al trabajo que se viene realizando con el Comité Ejecutivo Nacional. Hay candidatura común y esa es otra de las opciones, nosotros estamos explorando las distintas opciones y buscando la mejor, hoy se vence una pero todavía tenemos la candidatura común”.

Huerta Villegas evitó abundar sobre el tema y se excusó diciendo que será en el transcurso de los siguientes días cuando el secretario general del CEN y delegado en Puebla, Héctor Larios, ofrecerá mayor información sobre la forma como competirán en la nueva elección de gobernador.

Denuncian desprecio

El pasado 17 de enero, líderes de partidos políticos se quejaron de haber sido excluidos por Acción Nacional, cuya presidenta estatal Genoveva Huerta solo los llamó para tratar el tema de las juntas auxiliares, e indicaron que ante la situación que vive el estado van a buscar a los demás partidos, incluido Morena, para que se logre un gobierno de coalición interino.

En rueda de prensa, encabezada por el presidente de Movimiento Ciudadano, Fernando Morales Martínez, Emilio Néstor Salgado de Nueva Alianza, Carlos Navarro Corro, de Pacto Social de Integración, y Vladimir Luna Porquillo, del PRD, señalaron que Acción Nacional los había ignorado en las reuniones.

Fernando Morales Martínez dijo que fue gracias a los votos de éstos partidos como en 2018 se pudo ganar la gubernatura, pero ahora Acción Nacional piensa que fue él solo quien ganó el proceso electoral.

Cuestionó que Marko Cortés Mendoza, en su visita a Puebla solo buscara reunirse con un grupo de 20 notables e ignore a quienes fueron sus aliados en el anterior proceso electoral que lo llevaron al albiazul a ganar la gubernatura con Martha Erika Alonso.

Señaló que había señalamientos sobre ir en coalición para el próximo proceso electoral, cuando después del 24 de diciembre nadie se acercó a los institutos políticos para dialogar, denunció.

Lamentó que "la arrogancia" de los panistas no los dejara ver que necesitaba de los partidos políticos que llaman "satélites o pequeños" para enfrentar los comicios, porque de lo contrario, solos no han podido ganar una elección.

"Creemos que el PAN está actuando de una manera arrogante, porque no se da cuenta que alguno de estos partidos, que algunos llaman pequeños, pues si pequeños que dio tres puntos porcentuales cada uno y si alguno no hubiera ido, el PAN no hubiera ganado".

Morales Martínez hizo un llamado a los dirigentes del PAN en Puebla para que reflexionaran en su postura y reconsideraran para sumarse a una mesa de diálogo en la que pudieran alcanzar un acuerdo que les permita trabajar juntos en próximas elecciones.