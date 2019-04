Gobierno Federal revela transcripción de audios en helicopterazo de Martha Erika Alonso

Carlos Morán confirmó que el helicóptero despegó de la casa del empresario Pepe Chedraui.

Javier Jiménez Espriú, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) informó sobre el caso del accidente aéreo del 24 de diciembre pasado que fueron 11 intentos de llamadas que realizó la Torre de Control para contactar al helicóptero donde murió Martha Erika Alonso, Rafael Moreno Valle y tres personas más.

El secretario agregó que existió una falla de datos, ya que en el inicio de las investigaciones se había dicho que fueron al menos nueve las llamadas, sin embargo Jiménez Espriú corrigió la cifra este jueves.

Agregó que cuando se tenga certeza del accidente se dará la información con total transparencia: “En el momento en que se tenga el dictamen, habrá una total transparencia y se irá informando. No habrá ocultamiento de nada... Hay una costumbre de reservar las comunicaciones en tanto no se tenga el dictamen final del accidente… No habrá maquillaje de nada”, sostuvo.

Por su parte, Carlos Morán Moguel, subsecretario la SCT, comunicó que el último mensaje que se recibió desde el Augusta Westland 109 S fue a las 14:39 del 24 de diciembre de 2018.

Además, se confirmó que el helicóptero despegó de la casa de Pepe Chedraui y no del helipuerto del Triángulo de las Ánimas, como informó Andrés Manuel López Obrador.

En conferencia de prensa se dio a conocer que será hasta el cuatro de marzo que se comenzará la inspección y apertura de los motores en Montreal, Canadá, y hasta el 18 de marzo se abrirán los rotores en Italia.

Morán Moguel, insistió que la decisión de reservar los audios hasta el 2024, es un hecho que se realiza históricamente en la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC): “una que ha tenido históricamente la DGAC (..) así ocurre en el mundo y en México también. Esa reserva es para poder dar tiempo a la investigación".