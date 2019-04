CONIELECOMP 2019 atrajo propuestas interesantes en ingeniería

Será asentado en las actas de la conferencia para enviarse a la Biblioteca Digital IEEE Xplore.

Durante tres días, la Universidad de las Américas Puebla es un foro de discusión dedicado a presentar trabajos de investigación de ingeniería en los campos de sistemas inteligentes, comunicaciones, ingeniería biomédica y otros temas a través del 29th International Conference on Electronics, Communications and Computers (CONIELECOMP).

Organizada desde 1990 por el Departamento de Computación, Electrónica y Mecatrónica de la UDLAP, la Conferencia Internacional de Electrónica, Comunicaciones y Computadoras atrae interesantes propuestas de trabajo cada año para ser presentadas ante estudiantes, profesores y expertos en la materia. En esta edición Rocío Salazar Varas, presidenta general de CONIELECOMP 2019, en su mensaje de bienvenida comentó: “Este año, tuvimos 68 presentaciones, de las cuales 32 fueron aceptadas. Los documentos pasaron por un proceso de revisión a doble ciego y se publicarán en las actas de la conferencia IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers)”.

Por su parte, Sergio Picazo Vela, decano de Investigación y Posgrado de la UDLAP, fue el encargado de inaugurar oficialmente este magno evento, donde se discutieron los tópicos antes señalados más seguridad de la información, electrónica de potencia, robótica, interacción humana – computadora, procesamiento de imágenes y señales. “Por favor, aprenda, hagan preguntas y disfruten de estas conferencias”, puntualizó a los asistentes el directivo.

De esta forma comenzaron las presentaciones del 29th International Conference on Electronics, Communications and Computers, las cuales incluyeron la participación de Hiroaki Ogata de Kyoto University para presentar “Hacia la educación basada en la evidencia y el aprendizaje con Learning Analytics”; Dania Gutiérrez Ruiz del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (CINVESTAV) Unidad Monterrey con “Conectividad funcional del cerebro medida con interfaces no invasivas cerebro-computadora”; Manuel Montes y Gómez del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE), quien dio la conferencia plenaria “Del autor al perfil de comportamiento en las redes sociales” y 51 exposiciones más.

Todo lo anterior será asentado en las actas de la conferencia para enviarse a la Biblioteca Digital IEEE Xplore, mediante el apoyo del Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos, Sección Puebla; asimismo se indexarán en Scopus, base de datos de citas y resúmenes que desde 2004 contiene aproximadamente 36,377 títulos de 11,678 editores, además de formar parte del programa de la conferencia para futuras revisiones.