Comparecerá Gilberto Higuera ante el Senado sobre accidente aéreo

Javier Jiménez Espriú afirmó que la SCT no actuó de manera apresurada en su hipótesis de que fue un error humano lo que provocó el percance.

Nadia Navarro, presidenta de la Comisión especial de seguimiento para el caso Puebla, anunció que será citado el Fiscal General del Estado de Puebla, Gilberto Higuera Bernal, para que aporte información respecto a los teléfonos celulares y un Ipad que fueron localizados en el lugar del accidente.

Después de una reunión con el secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, con dicha comisión, la panista Navarro comentó: “Hasta este momento, respecto a la información que nos están dando, la Fiscalía no ha compartido ninguna información, y creo que vale mucho la pena por eso saber la posición y la información que ellos tengan”.

En tanto, el titular de la SCT sostuvo que la elección extraordinaria en Puebla no será un elemento de presión para acelerar las investigaciones del accidente aéreo donde fallecieron la gobernadora Martha Érika Alonso y el senador panista Rafael Moreno Valle.

“No podemos distorsionar toda una metodología, que no es nuestra, es de carácter internacional. Los accidentes en aeronáutica son muy delicados e implican muchísimas cosas, en donde están participando los interesados en el propio accidente y los fabricantes de los aviones. No se puede meter ruido a una investigación que tiene que ser químicamente pura”, sostuvo.

El funcionario afirmó que la dependencia no actuó de manera apresurada en su hipótesis de que fue un error humano lo que provocó el percance el 24 de diciembre de 2018.

“Ni nos precipitamos porque lo que dijimos es lo que escuchamos en el audio de la conversación del piloto con la torre de control, además tenemos una información sobre el plan de vuelo que nos indican que iba del helipuerto y venía para acá (Ciudad de México)".

“Para el gobierno no tenemos ninguna hipótesis, desde un principio vamos a llevar una investigación y no vamos a dar ninguna hipótesis porque no queremos especular en lo absoluto. Nosotros haremos un dictamen cuando esté listo”, estableció Jiménez Espriú.

