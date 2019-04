Rusia debe retirarse de Venezuela, insiste Trump

Las amenazas de EU contra el gobierno venezolano fueron calificadas por Moscú como una "flagrante intervención" en los asuntos internos y una "violación" al derecho internacional.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tras su reunión con Fabiana Rosales, esposa del líder opositor venezolano Juan Guaidó, insistió que Rusia debe retirar su presencia de Venezuela, un día después de que Moscú defendió su posición en este asunto.



Hoy con anterioridad, el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, pidió a Rusia cesar las conversaciones con el presidente venezolano Nicolás Maduro y dijo que las acciones militares de son "una provocación no deseada".



El sábado, dos aviones de la fuerza aérea rusa aterrizaron en Venezuela con cerca de 100 soldados y 35 toneladas de materiales, según informes.



El martes, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia dijo que la presencia de especialistas rusos en Venezuela se ajusta al acuerdo de cooperación técnico-militar entre los dos países, lo que no requiere la aprobación de la Asamblea Nacional Venezolana.



Trump también dijo que el Gobierno venezolano está bajo "mucha presión en este momento" y señaló que "sin contar la presión militar, no podría haber más presión que la que tienen. Todas las opciones están abiertas"



Estados Unidos ha estado impulsando una política de sanciones económicas y aislamiento diplomático contra el Gobierno venezolano y en apoyo al líder opositor Guaidó.



Moscú condenó las amenazas de Washington contra la dirigencia venezolana legítima y las calificó de "flagrante intervención" en los asuntos internos y "flagrante violación" al derecho internacional.



Venezuela ha estado sumida en tensiones políticas desde el 23 de enero, cuando el líder opositor Guaidó se proclamó presidente encargado de este país latinoamericano y fue reconocido por Estados Unidos y algunos otros países.

Con información de Xinhua.