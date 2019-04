Inicia par de adoquinamientos Karina Pérez Popoca en Acatepec y Tlaxcalancingo

Por segundo día consecutivo, la presidenta municipal acudió a arranques de obras. La edil sanandreseña puntualizó que se está trabajando para devolver al municipio y sus habitantes lo que se requiere.

Este jueves, la Presidenta Municipal de San Andrés Cholula, Karina Pérez Popoca, dio inicio al adoquinamiento en la calle Tepeyahualco de la Junta Auxiliar de San Francisco Acatepec, así como en la Calle Xochitepec en San Bernardino Tlaxcalancingo.

Foto: Cortesía

En el primer inicio de obra, la edil sanandreseña recordó que no olvida los rincones del municipio, aquellos en donde se necesita obra pero que, por no estar en la calle principal, en muchas ocasiones no se hace.

“Es prioritario apoyar en la realización de las vialidades que no han sido visibles para un ganar un voto, por ello, no desaprovechemos la apertura que traemos para invertir los recursos que se necesiten, pensando que a futuro el tema de la movilidad, que ya es complicado en algunas zonas del municipio”, mencionó Karina Pérez Popoca.

Foto: Cortesía

Asimismo, destacó que a lo largo de la administración que encabeza generará vialidades en donde los peatones, ciclistas y automovilistas puedan convivir sanamente, pero sobre todo, donde todos y todas sean respetuosos de la ley.

“La administración tiene la encomienda de entregar obras que perduren, no obras de renombro, con la finalidad de no generar problemas a futuro en la colocación del adoquin”, explicó Pérez Popoca.

Foto: Cortesía

Por su parte, desde la junta auxiliar de San Bernardino Tlaxcalancingo, la presidenta municipal explicó que se busca que todas las obras sean satisfactorias para sus beneficiarios, es decir, de quienes día a día van a hacer uso de los resultados de estos trabajos.

De igual forma, la mandataria municipal espera que estos inicios de obra molesten lo menos posible a los vecinos, que salga lo más rápido posible sin perder la calidad en el trabajo, para que no les afecte en los tiempos de lluvia.

Foto: Cortesía

Karina Pérez Popoca puntualizó que en el H. Ayuntamiento de San Andrés Cholula se está trabajando para devolver al municipio y sus habitantes lo que se requiere, porque tienen el compromiso y la responsabilidad desde campaña para que el trabajo se haga bien.