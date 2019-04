Pinta comisionado de Morena su raya con Alejandro Armenta

Figueroa Ibarra destacó que tuvo diálogo con el senador; sin embargo, no logró una reconciliación con miras a la campaña que arrancará el 31 de marzo.

El comisionado político del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena, Carlos Figueroa Ibarra, refirió un distanciamiento con Alejandro Armenta Mier, tras considerar que sus acciones "las llevó más allá del partido".

Esto tras resaltar la impugnación ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), así como el incumplimiento de su palabra y desacato a los acuerdos internos del partido lopezobradorista, y hasta un supuesto coqueteo con el Partido Acción Nacional (PAN).

En entrevista con Intolerancia Diario, el morenista auguró que la Comisión de Honestidad y Justicia ratificará la candidatura de Luis Miguel Barbosa Huerta, ante el fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), "pues hay razones suficientes para hacerlo", pues, resaltó, "de entrada ganó de manera contundente la encuesta de Morena".

Agregó, "además, la convocatoria fue clara en el sentido de que cualquier decisión no prevista en el documento, sería considerado solo por los integrantes de la Comisión Nacional de Elecciones".

Asimismo, Figueroa Ibarra destacó su papel en la pasada contienda interna morenista, donde, dijo, se buscó que “hubiera diálogo con los precandidatos, siempre y cuando estuviéramos obrando de buena fe. Creo que el hecho de que Alejandro Armenta haya llevado el litigio hacia el TEPJF, ya excede las posibilidades de un acuerdo intrapartidario (…) Además, él esta impugnando los resultados de la encuesta cuando él firmó un compromiso”, dijo.

Sobre los trascendidos de una posible alianza de Armenta Mier con miembros del PAN, dijo: "Los principios básicos de Morena son el de no mentir, no robar y no traicionar. No es posible que ataque a la institución política que le dio la oportunidad de ser Senador de la República, cuyo método aplicado fue el de la encuesta y cuando provenía del Partido Revolucionario Institucional (PRI)".

Destacó también, que tuvo diálogo personal con Armenta Mier; sin embargo, no logró una reconciliación con miras a la campaña que arrancará el 31 de marzo próximo.

Por ello, destacó, con las acciones que realizó, Armenta Mier está prácticamente fuera de los trabajos proselitistas, pues su trabajo probablemente será a favor de otro partido político y candidato.

Señaló, “el TEPJF consideró que la primera instancia a la que debió acudir Alejandro Armenta es a la Comisión de Honestidad y Justicia; es muy probable que una vez que esta emita una resolución, estimo, va a desechar la demanda”, dijo.

CEN analizará sanción en contra de Armenta Mier

El comisionado electoral consideró que será la Comisión de Honestidad y Justicia la que analice una posible expulsión de Alejandro Armenta Mier de Morena, y agregó que será este órgano partidista el que determine el momento y las pruebas que haya para proceder en su contra.

Asimismo, reveló que el proceso puede ocurrir una vez concluyendo el proceso electoral extraordinario.

“Es algo que tendrá que examinar la Comisión de Honestidad y Justicia; y en ese escenario, yo ya no tengo ningún papel que cumplir porque soy un comisionado electoral, cuya primera función era tratar de armonizar los intereses de los precandidatos", dijo.

Agregó, "la segunda misión era tratar de lograr un escenario pos encuesta que fuera terso. Logré parcialmente ese objetivo, en el sentido de que Nancy de la Sierra ha aceptado el resultado de la encuesta y ha dicho que se va a sumar a la campaña de Luis Miguel Barbosa; no así el caso de Alejandro Armenta quien ha decidido escalar el conflicto".

Confirman armentistas que se mantendrán al margen de la campaña electoral

En entrevista por separado, la diputada local Yadira Lira Navarro confirmó que se mantendrá al margen de la campaña electoral a favor de Morena, y reveló que no ha tenido acercamiento con el equipo político de Miguel Barbosa Huerta.

Por ello, destacó, se enfocará a sacar adelante su trabajo en el Legislativo, en víspera de las elecciones del 2 de junio próximo.

“Nuestra responsabilidad y obligación es atender las demandas de nuestro distrito, de los poblanos; esa es mi mayor prioridad. Estamos enfocados en trabajar precisamente de la mano de la ciudadanía”, dijo la legisladora.

Cabe señalar, será el próximo 31 de marzo cuando comiencen las campañas electorales, por lo que partidos políticos incluidos en la coalición “Juntos Haremos Historia”, ya preparan su estrategia electoral para salir a pedir el voto de los ciudadanos.