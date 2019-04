Realiza UDLAP XVII Congreso Nacional de Ciencias Químico Biológicas

El evento que tiene como objetivo concientizar a los jóvenes interesados en la ciencia, sobre los avances tecnológicos y científicos que se desarrollan tanto en México.

Este 27, 28 y 29 de marzo, la Universidad de las Américas Puebla realiza Simbiosis: XVII Congreso Nacional de Ciencias Químico Biológicas, evento que tiene como objetivo concientizar a los jóvenes interesados en la ciencia, sobre los avances tecnológicos y científicos que se desarrollan tanto en México como en el mundo.

“México está pasando por un reto muy importante en cuestiones de ciencia y tecnología, por lo que les pido tener una actitud positiva y observar que esto es una ventana de oportunidad para reflexionar cuál va a ser su futuro profesional y si van a hacer investigadores o divulgadores. Asimismo, les pido tomen en cuenta que las cosas que hagan o decidan hacer estén encaminadas al bien común y a que la sociedad sea positivamente impactada”, comentó José Daniel Lozada Ramírez, decano de la Escuela de Ciencias de la UDLAP, quien, además destacó que “este tipo de congresos donde se vincula una gran cantidad de disciplinas, da las bases para hacerse más fuertes en el área”.

Una de las ponencias que formaron parte del XVII Congreso Nacional de Ciencias Químico Biológicas fue la de Steffi Ruschka, consultora en salud, quien en su ponencia titulada “Más allá del microscópio…Una perspectiva sobre el acceso a la Salud y los medicamentos en México”, habló sobre las generalidades del acceso a la salud en México, cómo es el sistema de salud en nuestro país, y cómo está el tema de acceso a medicamentos.

Al ser cuestionada sobre el acceso a la salud en México, Steffi Ruschka comentó que “hay un atraso, hay muchas faltantes, el sistema es mixto o fraccionado, lo que significa que no todos los mexicanos tenemos ni los mismos derechos, ni las mismas reglas, ni las mismas condiciones y que desafortunadamente la salud está dada por tu nivel socioeconómico o por tu nivel laboral, si tienes un trabajo formal puedes ingresar al IMSS, pero si no tienes el Seguro Popular”, dijo, -quien además destacó que lo que se debe de hacer para resolver lo anterior es buscar la universalización en donde no importe el estado económico o laboral, sino hacer cumplir este derecho para todos los mexicanos, como ocurre en otros países; “para lograr esto necesitamos la inversión de mucho recurso económicos en materia de salud”.

Finalmente, Steffi Ruschka, consultora en materia de salud, dio a conocer que actualmente todos los mexicanos sí tienen un sistema de salud al cual acudir, pero no para todos es igual; “por ejemplo, las personas que tienen IMSS son aproximadamente 70 millones y 55 millones de Mexicanos tiene Seguro Popular, lo que quiere decir que estas personas no tienen un cobertura total como la tendrían en el IMSS”, afirmó.

Cabe comentar que el XVII Congreso Nacional de Ciencias Químico Biológicas continuará actividades mañana viernes 29 de marzo a partir de las 9:00 horas con el desarrollo de las ponencias: Sistema de liberación de fármacos, Genoma humano y aplicaciones de las Ciencias Genómicas, Fases del desarrollo de medicamentos en la industria farmacéutica, fotoquímica y fotofísica de compuestos orgánicos, sondas fluorescentes para Bioimagen de parámetros subcelulares dinámicos, y Modelado del Memristor: un puente hacia aplicaciones de procesamientos neuronal.