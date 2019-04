Apoyará Gerardo Islas a Barbosa Huerta; descarta oportunismo

Augura una derrota contundente para el candidato del PAN, Enrique Cárdenas Sánchez, pues "es un improvisado".

El diputado local del Partido Nueva Alianza, Gerardo Islas Maldonado, regresó este viernes a su curul en el Congreso y anunció que electoralmente trabajará a favor de Luis Miguel Barbosa Huerta, candidato de “Juntos Haremos Historia en Puebla”, a quién a diferencia de 2018, hoy lo ve como un político con experiencia, con capacidad para gobernar al estado y como el perfil mejor posicionado, de cara a la próxima elección extraordinaria.

Islas Maldonado, quien falló en su intento por lograr a gubernatura interina y ser candidato al gobierno de Puebla en este proceso extraordinario, dijo que no ha entablado diálogo directo con Barbosa Huerta; sin embargo, al ser un hombre de partido, apoya la decisión del instituto político del magisterio, el que de facto lo apoyará.

Resaltó que Morena, el partido político que encabeza la coalición “Juntos Haremos Historia”, está en el ánimo ciudadano; y además, resaltó la aceptación de los mexicanos hacia el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, lo que ayudará a que el estado tome un camino diferente.

Asimismo, coincidió en que el estado necesita reconciliación y Barbosa Huerta ofrece un gobierno plural.

“La decisión se tomó de apoyar a Luis Miguel Barbosa en la Mixteca poblana. Creo que tiene experiencia a diferencia del candidato del Partido Acción Nacional (Enrique Cárdenas) que tiene una trayectoria académica; creo que Puebla requiere tener conocimiento del estado, conocimiento del Poder Legislativo, de la parte administrativa, y vemos que se ha rodeado de políticos con experiencia”, dijo.

Rechaza oportunismo político

Pese a que en el pasado proceso electoral ordinario fue cercano al exgobernador, Rafael Moreno Valle Rosas, y de Martha Erika Alonso Hidalgo, por lo que fue crítico de Barbosa Huerta, hoy, Islas Maldonado sostuvo que hoy las condiciones políticas han cambiado, por lo que después del desgaste electoral del año pasado y tras los hechos ocurridos el pasado 24 de diciembre, urge paz y tranquilidad social.

Asimismo, aseguró que conoce a Barbosa Huerta desde su infancia, pues tiene familia en Tehuacán, y destacó que está rodeado de políticos, como Fernando Manzanilla Prieto, que son hombres con capacidad política.

“No hay oportunismo político. Los tiempos políticos ya cambiaron y tenemos que dejar en la memoria de los poblanos y los que fuimos cercanos a Martha Erika Alonso y Rafael Moreno Valle; tenemos que dejarlos descansar y continuar con una nueva historia para Puebla (…) Lo conozco desde muy niño y las circunstancias políticas en el estado hoy nos obligan a cerrar filas en torno a un proceso”, puntualizo.

Islas presumió que tiene una red ciudadana y estructura para que en la Mixteca poblana se logren los mejores resultados electorales; esto, dijo, pues en el pasado proceso electoral logró los mejores números, e incluso superó las cifras de la elección a gobernador.

Candidatura de Enrique Cárdenas, a destiempo

Por otra parte, Islas Maldonado consideró que la candidatura de Enrique Cárdenas llegó a destiempo; y resaltó que militantes de partidos políticos que hoy lo arropan, como el PAN, PRD y MC, no coinciden con él, por lo que le auguró una derrota.

“Hay muchos de los que trabajaron en el PAN, en el PRD y MC que ya no están en ese frente. Además, no será suficiente el tiempo para que pueda llevar una propuestas a los poblanos de un tema que no conoce. El estado de Puebla es muy complejo. Son siete regiones, 217 municipios y se necesita tener una población muy regional para poder llegar en tan poco tiempo, para convencer a los poblanos”, apuntó.

Además, tildó a Cárdenas Sánchez de incongruente, pues en el pasado criticó a los partidos que hoy lo apoyan, y refirió que los ciudadanos requieren de un gobernante con experiencia y capacidad para gobernar.