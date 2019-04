Ambulantaje no afecta a Canacintra; Puebla mantiene dinamismo económico: Enoch Castellanos

El presidente nacional de Canacintra, califica como un error estratégico del gobierno de Andrés Manuel López Obrador desaparecer las Zonas Económicas Especial.

Al puntualizar que a los socios de la Cámara Nacional de la Industria y Transformación (Canacintra) no afecta el ambulantaje, además es un problema de todas las ciudades sin exclusividad porque no hay ninguna metrópoli que no padezca el comercio informal, Enoch Castellanos Férez advirtió que Puebla es una entidad que mantiene un dinamismo envidiable en la captación de nuevas inversiones.

El presidente de Canacintra acentuó que el clima de inseguridad tampoco ha sido un problema grave para la industria de la transformación por los planes a mediano y a largo plazo que realizan los empresarios, que ya han aprendido a capotear el temporal.

Al referirse a las críticas de la cúpula empresarial poblana, refrendó, que ninguna ciudad en territorio nacional está exenta de ese problema.

Castellanos Férez puntualizó que a Puebla se le ve bien en el resto del país por ser un estado que gana inversiones importantes.

“No hay el estado perfecto, comercio informal no hay ninguna ciudad que no lo padezca; vemos al estado de Puebla que no se ha detenido la economía y esto habla bien del estado".

El martes 26 de marzo, las cúpulas empresariales encabezadas por el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Canaco, Canirac y la CMIC, en conferencia de prensa con Carlos Montiel Solana al frente, criticaron el proyecto de reordenamiento comercial de la alcaldesa Claudia Rivera Vivanco porque el Centro Histórico mantendrá la presencia de los informales y por no garantizar que los ambulantes acepten y porque el corazón de la Angelópolis se ha convertido en un cuarto de tiliches.

En torno al panorama electoral, negó que afecte la inversión, pero la máxima cúpula empresarial poblana ha destacado que el dinamismo se ha frenado y, refrendó, que en la Canacintra hacen proyectos a largo plazo por ello los fenómenos políticos no tienen injerencia.

Seis proyectos, rondan mil 748 mdd y 17 mil 706 empleos directos

Puebla prácticamente amarró seis proyectos de inversión durante este primer trimestre de 2019, de un global de 61 planes en cartera con acompañamiento directo que solo esperan concretarse para alcanzar los mil 748 millones de dólares y la generación de 17 mil 706 fuentes de empleo directos, además de una buena suma de indirectos, advirtió el secretario de Competitividad, Trabajo y Desarrollo Económico (Secotrade), Jaime Oropeza Casas.

Durante la presentación de tres plataformas digitales para aumentar la competitividad de la entidad, negó que en el par de meses de veda electoral vayan a afectar los ritmos de inversión privada local y foránea para establecerse en el estado.

Priorizó Indico que con las nuevas plataformas se logrará contactar de forma directa a la dependencia a su cargo y con el equipo de promoción de inversiones.

Además consideró que el marco normativo de las Zonas Económicas Especiales da posibilidad para Puebla; pero ante las nuevas políticas federales se está reconsiderando que si existen modificaciones al marco normativo que hagan inviable a Puebla, se analice una nueva vocación productiva para todo el perímetro que ya se planeaba para la entidad.

Oropeza Casas acentuó que el estado cuenta con terrenos, infraestructura de servicios y comunicaciones bien definidos, por este motivo se buscarán incentivos en función de tratar de asentar a 25 empresas que ya habían declarado su interés por participar en una zona económica.

Al referirse a la veda electoral obligada por el proceso extraordinario advirtió que se mantendrán en pleno desarrollo como las Ferias de Empleo, que en promedio se realizan cada 11 días.

Error estratégico cancelar Zonas Económicas Especiales

Castellanos Férez calificó como un error estratégico del gobierno federal de Andrés Manuel López Obrador cancelar las Zonas Económicas Especiales, como en el perímetro Audi en San José Chiapa porque representan una respuesta a la marginación de siete áreas del país donde se establecerían inversiones por 42 mil millones de pesos.

Aludió que se esos recursos, al menos 8 mil millones de pesos ya estaban prácticamente establecidos a través de 86 cartas de intención para anclar proyectos productivos.

“El análisis de la administración de López Obrador es superficial, pues se aplicó el mismo criterio para todas las zonas, en perjuicio del ecosistema de recursos humanos y empresariales que hubieran abonado a su desarrollo, incluido el aval de Banco Mundial”.

Destacó que se habían armonizado leyes estatales y reglamentos municipales para darles viabilidad, creado ventanillas únicas, planes de simplificación y estímulos fiscales con respecto al resto del país.

Precisó que en las Zonas Económicas ya existen avances en Lázaro Cárdenas, Puerto Chiapas y Coatzacoalcos, además que ya tenían sus Consejos Técnicos con representación privada y pública, y también existía presencia sindical.

“Ya se tenían tierras para el desarrollo de polígonos, así como cartas de intención de industrias interesadas en trabajar“.

El dirigente avaló por dejar las Zonas Económicas Especiales para impulsar inversiones cuantiosas que pueden vincularse con el Tren Maya y el corredor del Istmo.

Aplaudió la inversión pública en diversas áreas, pero sin dejar atrás la participación del sector privado nacional y extranjero para acelerar el desarrollo económico del país.

El tabasqueño indicó que momentáneamente no existen signos de recesión económica, al indicar la existencia de fundamentos importantes en torno a las reservas internacionales y líneas crediticias para México, sumada a la autonomía de Banco de México y las múltiples plataformas comerciales, “sería como si quisieran detener a un tren a 200 kilómetros por hora”.

Pero aceptó que sí existe el riesgo de no cumplir la metas de crecimiento del cuatro por ciento anual, lo que sería ideal, dijo, pero es importante que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador de las señales adecuadas para que la inversión llegue y en estos momentos “no estamos” dando buenas señales.