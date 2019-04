Reconciliación, paz y honestidad, mensaje principal de campaña de Miguel Barbosa

Líderes del Partido Nueva Alianza en Puebla, que apoya de facto a Miguel Barbosa Huerta, el Consejo Taxista del Estado, que en el pasado apoyo a Martha Erika Alonso Hidalgo, además de personajes como Ardelio Vargas Fosado se dieron cita en el evento, de arranque de campaña este domingo.

Estuvo rodeado de la plana mayor de Morena, PT y PVEM; de hombres y mujeres quienes gobiernan el país. Luis Miguel Barbosa Huerta candidato al gobierno de Puebla arrancó su campaña donde el principal mensaje fue la reconciliación, la paz y el bienestar para los poblanos, reconociendo que "nos falta unidad, pero la vamos a construir".

El candidato de la coalición "Juntos Haremos Historia en Puebla" prometió un rediseño Constitucional, para fortalecer a las instituciones, por ello es que señaló que convocará a los mejores constitucionalistas de Puebla para que hagan esta labor, pues dijo que "no voy a gobernar como lo hicieron los panistas y los priistas, qué horror".

En el Centro Expositor de Puebla, Barbosa Huerta prometió que el 50 por ciento de su gabinete será conformado por mujeres, pero además creará la Secretaría de Igualdad Sustantiva de Género, no obstante que, impulsará un Plan de Desarrollo Regional Estratégico, con el objetivo de que a los 217 municipios les lleguen los beneficios en todos los rubros: seguridad, apoyos sociales, inversiones, empleos y salud, por mencionar algunos.

Estuvieron presentes, el presidente del Congreso Federal, Mario Delgado Carillo; el líder nacional del PT, Alberto Anaya Gutiérrez; el dirigente nacional del PVEM, Carlos Puente Salas; así como Yeidckol Polevnsky, quien fue vitoreada por la militancia morenista.

Fue un evento que comenzó con 20 minutos de retraso, pero que congregó a militantes no sólo de los partidos que conforman la coalición, pues el llamado a la reconciliación tuvo eco y por ello partidos como Compromiso por Puebla, Nueva Alianza y hasta miembros del Consejo Taxista del Estado de Puebla, que en el pasado apoyaron al PAN o al PRI, se dieron cita en el lugar.

Después de una lista de al menos 10 oradores, Luis Miguel Barbosa Huerta tomó el micrófono para reconocer a quienes maduramente se han sumado a su campaña, como a la senadora Nancy de la Sierra Arámburo, precandidata, aunque el ausente fue el senador Alejandro Armenta Mier, quien paralelamente realizó un evento con solo algunos militantes de Morena.

"Nos falta más unidad y la vamos a construir, con su apoyo, con el apoyo decidido de ustedes, nunca me he sentido solo, me siento con la fuerza, me siento con la legitimidad para ser el próximo gobernador de Puebla. Me acompaña una mano cálida con quien he fusionado mi espíritu y mi alma, me acompaña mi esposa Rosario Orozco", resaltó.

A su vez, Barbosa Huerta resaltó que la seguridad será su prioridad, pues es un problema social que los ciudadanos demandan mayor atención, éste es un tema que realmente importante a los poblanos, por lo que dejó atrás hablar del senador Alejandro Armenta Mier, quien "no es un actor político para mí".



Resalta Barbosa Huerta labor de mujeres

Luis Miguel Barbosa Huerta afirmó que no es un hombre de lujos, de élites, que quiera el poder por el poder, pues desea el bienestar para los ciudadanos y en este contexto afirmó que a partir del 2 de junio a Puebla llegará la “cuarta transformación”, pues planea fortalecer a las instituciones.

"Estoy planteando el rediseño del régimen del estado poblano, voy a convocar a los mejores constitucionalistas del estado de Puebla para que haya un rediseño constitucional y legal de la vida constitucional del estado, no voy a gobernar como lo han hecho los anteriores gobernadores priistas y panistas, que horror hacerlo así. Tenemos que fortalecer los Poderes, tenemos que lograr la autonomía al Congreso local, que legisle, que sea contrapeso del Poder Ejecutivo, tenemos que devolverle la autonomía al Poder Legislativo, tenemos que crear verdaderos órganos constitucionales", dijo.

A su vez resaltó el valor de las mujeres, al señalar que muchas de ellas son jefas de familia, pero además ocupan más del 50 por ciento del listado nominal, por lo que a ellas les brindará la seguridad y el respeto que merecen, por medio de acciones claras que se pondrán en marcha por medio de la Secretaría de Igualdad Sustantiva de Género.

"Vamos hacer un gabinete donde se cree la Secretaría de Igualdad Sustantiva de Género. Me comprometo no ahorita, vamos a generar políticas públicas transversales, vamos a crear una política presupuestal transversal para beneficio de las mujeres, vamos a ir con las mujeres de Puebla", resaltó.

Agradeció el respaldo de su esposa, Rosario Orozco, con quien ha compartido, de la dirigente nacional de Morena, Yeidckol Polevnsky y de las mujeres alcaldesas quienes estuvieron presentes, como Karina Pérez y Claudia Rivera Vivanco.

Luis Miguel Barbosa Huerta aplaudió la decisión de gobernador, Guillermo Pacheco Pulido, de prohibir la propaganda política en los camiones del transporte público, pues dijo que él no quiere ser partícipe de lo que el año pasado lo lastimó. A su vez dijo que la instrucción a su equipo de trabajo es no entrar en guerra sucia y pidió lo mismo a los candidatos de otros partidos políticos, como Enrique Cárdenas y Alberto Jiménez Merino, a quienes les dijo que los ciudadanos merecen escuchar propuestas y una campaña de altura, para que el 2 de junio decidan libremente por quien será el próximo gobernador.

Pide líder de Morena no distraerse

Fue la última en hablar y, visiblemente molesta porque la gente comenzó a salirse cuando Miguel Barbosa Huerta concluyó su discurso político, la dirigente nacional de Morena, Yeidckol Polevnsky pidió poner atención, pidió a hombres y mujeres promover el voto, dividirste en las siete regiones de Puebla y promover el proyecto de la "cuarta transformación".

"El que no tiene cosas buenas no puede dar cosas buenas, que no nos distraiga, Vale la pena hacer cosas positivas, sumar esfuerzos trabajar el brazo de Barbosa que él vaya por un lado y los demás vayan por todos los rincones, necesitamos a todos los jóvenes, tuiteando, trabajando, pero también a todas las mujeres, que el día de la elección no suelten, necesitamos el mayor esfuerzo, que se note dónde está el corazón. Miguel, amigo querido te quiero mucho como he estado contigo, aquí voy a seguir", dijo.

Al final del evento, la líder molesta discutió con sus seguidores, quienes solo le pedían la foto del recuerdo, a otros más les daba tarjetas de presentación, para que por ese medio escribiera sus peticiones.

Barbosa Huerta adopta el proyecto del Verde Ecologista

El líder nacional del Partido Verde Ecologista de México, Carlos Puente Salas, dijo que su llegada al estado es para sellar un compromiso con Miguel Barbosa Huerta y con los ciudadanos, afirmó que serán 60 días de trabajo intenso para lograr la gubernatura, aplaudió que Morena haya incluido las propuestas del partido que encabeza.

Dijo que serán días intensos, pero valdrán la pena, pues dijo que al final habrá un gobierno plural, en donde se incluyan las propuestas del Verde Ecologista para lograr una mejor calidad de vida de los ciudadanos.

Reconoce Nancy de la Sierra liderazgo de Barbosa Huerta

La senadora Nancy de la Sierra Arámburo reconoció el trabajo y liderazgo de Barbosa Huerta, anunció que se suma a esta campaña convencida de que con él se logrará la gubernatura y con ello la transformación que el estado merece.

"Estaremos todos, diputados federales, locales, senadores, amigos, mujeres y hombres que queremos a Puebla y que estamos convencidos de que hoy inicia este gran camino a la felicidad. Hoy puebla está de fiesta y bebamos por la victoria, vamos a demostrar que la oposición no son los partidos políticos, el gran reto que tenemos es demostrar que tenemos que estar unidos, que podemos hacerlo bien y que podemos con humildad tocar las puertas de los demás, vamos con Miguel Barbosa y vamos a ganar", dijo la senadora.

Piriistas, panistas, aliancistas se suman a Barbosa Huerta

El exsecretario de seguridad pública del estado, Ardelio Vargas, aliancistas entre ellos Jonathan Collantes Cabañas, el Consejo Taxista del Estado de Puebla, operarán políticamente para que Miguel Barbosa Huerta logré ganar el 2 de junio, día de la elección extraordinaria, pero advirtieron que no esperan cargos públicos a cambio.

En entrevista, el priista Ardelio Vargas Fosado, rechazó llegar al proyecto de "Juntos Haremos Historia en Puebla" por cargos o por dinero, afirmó que aportará a la campaña de Miguel Barbosa Huerta su trabajo, pues el bien de Puebla es lo que le interesa.

"Vengo a trabajar por un proyecto y eso es lo que vamos hacer (...) Yo no soy dueño de la voluntad de mis paisanos, soy un ciudadano que voy a platicar con ellos y voy a tratar de ofrecerles que estén en el proyecto donde estoy ahora. Nosotros no traicionamos a nadie, cada quien es libre de tomar la decisión que quiera", dijo.

La militancia del partido turquesa se concentró en el Centro Expositor, el diputado Jonathan Collantes Cabañas, fue presentado por sumarse al proyecto de Barbosa Huerta, pero también el gremio magisterial estuvo presente.

Comisión de Honestidad y Justicia se encargará de sanciones: Biestro

Mientras que líderes de otras fuerzas políticas se suman a la campaña de Morena-PT-PVEM, el senador Alejandro Armenta Mier y los diputados localesquienes son sus seguidores no asistieron al evento de arranque de campaña.

En su oportunidad, el líder el morenista, Gabriel Biestro Medinilla afirmó que ya será la Comisión de Honestidad y Justicia la que se encargue de posibles sanciones en contra de legisladores quienes han arremetido en contra de Morena y han violado sus principios como no traicionar.

"Eso ya será tarea de la comisión nacional de honestidad y justicia, ya se verá si habido responsabilidades o incluso complicidades con otras fuerzas políticas, pero eso ya le toca la Comisión lo que viene es un momento de los equipos de trabajo, unidad y disciplina", dijo.

En el Centro Expositor se dan cita en este momento ciudadanos quienes apoyan al candidato, Luis Miguel Barbosa Huerta, rumbo a la elección del 2 de junio.