Abandonan líderes del PAN, PRD y MC a Enrique Cárdenas en arranque de campaña

El candidato asegura que no recorrerá todo el estado, pues no es superhéroe para hacerlo, pero confía en que los poblanos votarán por él, pues representa a los ciudadanos sin partido.

Dirigentes nacionales del PRD PAN y MC abandonaron a Enrique Cárdenas Sánchez, llegaron solo Jesus Zambrano y Jesus Ortega, conocidos como "Los Chuchos", polémicos por las decisiones del perredismo en el país. Así, el candidato en común de esas tres fuerzas políticas arrancó campaña en el Zócalo de Puebla, con el cálculo de unos dos centenares de personas.

Cárdenas Sánchez fue arropado por el senador independiente, Emilio Álvarez Icaza, pero también por la dirigente del PAN, Genoveva Huerta Villegas, y por miembros de la organización civil "Sumamos", quien afirmó que si bien los partidos políticos que lo cobijan fueron la vía para que el académico obtuviera la candidatura, él es un candidato independiente.

Aseguró que entre sus principales atenciones estarán la seguridad y la impunidad, ya que Puebla es un estado en el cual es preocupante la situación, de urgente atención de las y los ciudadanos.

"La inseguridad es principal, pero de una manera inteligente la parte de corrupción e impunidad que depende mucho del Sistema de Procuración de Justicia, Impunidad, Puebla es nuestra casa, no es un proyecto particular, es toda una estrategia global para recuperar al estado y para atender una emergencia de deterioro, venimos de caída y necesitamos darle la vuelta, no son problemas de seis años, son problemas que llevan 30 o 40, pero tenemos que darle la vuelta y finalmente el tema de la pobreza, marginación y movilidad social, el tema de la polarización social", dijo.

A su vez, aseguró que el PAN fue el principal impulsor de los spots que se promueven en radio y televisión, los que hacen referencia a las acciones que en su momento promovió Rafael Moreno Valle Rosas, de las que fue criticó.

Enrique Cárdenas Sánchez no fue respaldado por la coordinadora estatal del PRD, en la que está integrado Carlos Martínez Amador, miembro de Nueva Izquierda, quien se sumó a la campaña de Miguel Barbosa Huerta, tampoco fue apoyado por el morenovallismo, como Jorge Aguilar Chedraui, Blanca Jiménez y Jesús Giles Carmona, Patricia Leal, Mario Riestra y Susana Riestra.

Sin mayor discurso de campaña, Enrique Cárdenas Sánchez aseguró que Puebla está en riesgo de regresar al autoritarismo y represión, en referencia a sus adversarios políticos, Alberto Jiménez Merino y Luis Miguel Barbosa Huerta, quien convocó a no hacer guerras sucias, a no descalifica y hacer campañas de propuesta.

Otro de los puntos en lo que se concentrará será en realizar acciones que combatan a la pobreza y pobreza extrema que viven los poblanos, pues dijo que es una de las entidades que no ha logrado avanzar en este rubro, por lo que las acciones para lograr el desarrollo que los ciudadanos merecen se concretarán si gana el 2 de junio.

El exrector de la Universidad de las Américas Puebla, convocó a los ciudadanos a no tener miedo para salir a votar el 2 de junio a elegir a quién los gobernará por los próximos cinco años.

Álvarez Icaza asegura que Cárdenas Sánchez es un candidato independiente

A pesar de ser arropado por el Partido Acción Nacional (PAN), el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano (MC), Enrique Cárdenas Sánchez es un candidato independiente y cercano a los ciudadanos, resaltó el dirigente nacional de la organización civil AHORA, Emilio Álvarez Icaza.

El activista y diputado federal acompañó a Cárdenas Sánchez a su arranque de campaña, este domingo, en el Zócalo de Puebla, desde donde afirmó que a pesar de que es el abanderado de tres fuerzas políticas, el exrector de la Universidad de las Américas Puebla, es un candidato sin partido, que conoce las necesidades de los ciudadanos y es honesto, de lo que no pueden presumir sus adversarios, Alberto Jiménez Merino y Luis Miguel Barbosa Huerta.

"Los partidos políticos son instrumentos políticos al servicio de la sociedad, pero Enrique es un candidato ciudadano apoyado por partidos políticos que tienen registro, pero sigue siendo un candidato ciudadano independiente y ahora que llega a esta fórmula, será una campaña virtuosa, con espacios, representaciones civiles y ciudadanos, con la posibilidad de ganar, me parece una virtud y una forma diferente de hacer política y esperaría que los partidos políticos hicieran eso, que abrieran los espacios para los actores de la sociedad civil, pues es una persona con absoluta libertad y credibilidad, cosa que no tienen muchos candidatos aquí en Puebla", refirió el activista.

El líder de AHORA afirmó que el académico "tiene una trayectoria impecable", quien conoce con cifras lo que hace falta al estado, en diferentes rubros, como educación, temas económicos y sociales.

"Yo veo mucho más un acto de proyección de una persona capaz y honesta, creo que la decisión que tiene en Puebla es apostar por un candidato ciudadano y honesto o por una persona con un enorme historial de conflictos y deshonestidad, no veo que tenga ninguna autoridad moral para hablar de honestidad, Enrique Cárdenas si lo puede hacer", dijo.

A pesar de que en el pasado el PAN, PRD y MC desbordaban ánimo y pasión por las campañas electorales, en esta ocasión sin matraca arrancó campaña Enrique Cárdenas Sánchez, apoyado por “El Yunque” poblano.