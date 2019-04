A través de Twitter, una usuaria lanzó un nuevo challenge, en el que se trata de simular el sonido de una alarma de un vehículo.

Con un clip de apenas cinco segundos, la joven emite un sonido y da algunos golpes en su garganta para imitar a una alarma de auto.

La grabación se titula “My secret talent…Car alarm” (Mi talento secreto… Alarma de Coche”.

Al respecto, ya hay internautas que aceptaron el reto y comenzaron a subir videos similares.



We had to give it a try pic.twitter.com/7mx2kyXMhg