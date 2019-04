Privilegia AMLO política de amistad con EU ante amenaza de cierre fronterizo

La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, insistió que el país no dejará de recibir de caravanas, pero de manera segura, regulada y ordenada.

El presidente Andrés Manuel López Obrador expresó hoy que deben "actuar con prudencia" y tener una "política de amistad", ante las afirmaciones del mandatario estadounidense, Donald Trump, de cerrar la frontera común.



El mandatario insistió en su rueda de prensa matutina que prefiere mantener una postura de "amor y paz", enfatizando: "no vamos a confrontarnos con el gobierno de Estados Unidos, ya me lo recomendaron mis asesores internacionalistas".



Declinó hablar sobre los efectos que tendría un eventual cierre de la frontera México-Estados Unidos, porque ello sería "adelantar vísperas".



Insistió que México ayudará a enfrentar el problema migratorio, ya que por el territorio nacional atraviesan los centroamericanos que van a Estados Unidos. Además, dijo que el país apuesta por combatir las causas de la migración, como la pobreza y la falta de oportunidades en los países de origen.



López Obrador contó también que en la ciudad de Poza Rica, en el estado de Veracruz, le preguntó a la gente en un acto "si querían que contestáramos cuando se hace mención de México y me dijeron que no".



"Me pidieron que fuésemos prudente", dijo, y agregó "yo creo que eso es lo mejor: tener una política de amistad con el gobierno de Estados Unidos, una relación de buena vecindad", expresó López Obrador ante la prensa.



"Actuar con mucha prudencia, no engancharnos en una confrontación, en un pleito (...) informar, eso sí, a todos los ciudadanos", agregó.



Insistió que se trata de un problema que se origina por la falta de oportunidades y que espera que pronto se llegue a que ya no haya mexicanos que estén buscando cruzar la frontera norte.



Donald Trump, presidente de Estados Unidos, ha amenazado con cerrar la frontera común en caso de que México no detenga de inmediato el flujo migratorio.

México recibirá migrantes de forma segura y regulada

La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, mencionó que México seguirá recibiendo a centroamericanos, pero de una forma segura, regulada y ordenada, además, insistió que las caravanas “son una realidad y no un mito”.

“Esta es una realidad, por más que digan que no es una auténtica realidad y es la nueva forma de hacer la migración y de unirse, para su seguridad personal”, comentó.

Entrevistada luego de tomar protesta al nuevo presidente del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, Placido Morales Vázquez, la funcionaria rechazó que la contención a los grupos de migrantes deba interpretarse como una militarización de la frontera o que se deje de atender a quienes llegan de las distintas naciones de la región sur.

Respecto a la amenaza de un cierre fronterizo, Sánchez Cordero afirmó que se trata de una decisión unilateral, sin calificarla de algún modo, aunque sin sustento porque México cumple su parte al atender este fenómeno de manera coordinada, dijo.

Reiteró que los migrantes que cruzan de manera ilegal la frontera norte hacia la Unión Americana, son apenas el 10 por ciento mexicanos, el 90 por ciento son de diversos países de Centroamérica y de otras naciones del mundo.

“Por lo que toca a nuestra frontera sur, estamos muy conscientes de que la migración debe cambiar, ser regulada y segura, ellos tendrán que hacer su parte. El secretario de relaciones exteriores seguramente ya está en una relación bilateral con Guatemala, con Honduras, El Salvador y Belice”, informó.

Con información de Xinhua y Excélsior.