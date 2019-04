Por primera vez en la historia de Puebla habrá una elección realmente democrática: Miguel Barbosa

En Teziutlan, el candidato a gobernador prometió que combatirá la corrupción que impera en el sector salud e implementará una estrategia para el combate a la inseguridad.

A 59 años de vida, Luis Miguel Barbosa Huerta asegura ser un hombre "todo terreno", sencillo, no es arrogante, tampoco pertenece a la élite, sabe las necesidades del estado y afirmó que la seguridad y el rubro de salud serán prioridad en su gobierno, pues combatirá la corrupción que se vive en ambos sectores.

En Teziutlán, el candidato de Morena, PT y PVEM se comprometió a que el día de su toma de protesta dará a conocer el monto real de la deuda que heredó Rafael Moreno Valle Rosas, exgobernador fallecido en un accidente aéreo el pasado 24 de diciembre, pues confió en que obtendrá el voto de las y los poblanos el 2 de junio, día de la elección extraordinaria. Y es que dijo que "por primera vez en Puebla la elección a gobernador será un proceso realmente democrático".

En su segundo día de campaña, el candidato de "Juntos Haremos Historia en Puebla", Luis Miguel Barbosa, recorrió el cuarto municipio más importante del estado, desde donde afirmó que combatirá la corrupción que se vive en el sector salud, pues acusó que anteriormente los ciudadanos tenían quejas de los medicamentos alterados, pero también acusó que se han hecho obras que son elefantes blancos, en tanto que los médicos y enfermeras son mal pagados, además de que hace falta personal en los nosocomios del estado.

La seguridad será otra prioridad para el gobierno que pretende encabezar el candidato, por lo que dijo que la capacitación a elementos de seguridad pública estatal, municipales, a Ministerios Públicos y la inyección de recursos en este sector serán parte de su plan integral para el combate a la inseguridad, problema social que lastima a los ciudadanos.

En aquel municipio, primero ofreció una conferencia de prensa, después se reunió con líderes y con ciudadanos, ante quienes planteó su proyecto de trabajo, afirmó que conoce el estado, sabe sus necesidades y trabajará para lograr la paz, seguridad y bienestar que las familias necesitan.

"La reconciliación es fundamental para alcanzar la paz, para alcanzar el bienestar, hemos recorrido muchas veces esta región, conocemos su problemática, conocemos la pobreza que también se aloja en esta región, que a pesar de los privilegios que hay en su tierra, existe una enorme pobreza y lo que debemos hacer es trabajar mucho", dijo el candidato.

Promoverá capacitación y más inversión en seguridad

El candidato de "Juntos Haremos Historia en Puebla", Luis Miguel Barbosa Huerta, refirió que ya se perdieron muchos meses, pues su plan era ser gobernador desde el año pasado y desde entonces poner orden a la inseguridad que prevalece en el estado.

Dijo que se debe comenzar con la reestructuración de las corporaciones de seguridad, estatal y municipales, con el apoyo de la federación, pues "la seguridad pública es un problema estructural del país, está compuesto de la coordinación de varios sistemas y que funcionen, el sistema policial, esta reforma constitucional que se llevó a cabo era necesaria, pero además vendrán las leyes secundarias en esta materia que tendrán que dar la integración del nuevo sistema policial", dijo.

Afirmó que la capacitación tiene que darse a policías estatales, municipales y a todo el Sistema de Procuración e Impartición de Justicia con el Sistema de Justicia Penal Acusatorio es necesaria, para atender las demandas de los ciudadanos y actuar de forma justa, para que no haya impunidad, aseguró.

"No hay un Sistema Penitenciario que sea una verdadera rehabilitación de ciudadanos, mujeres y hombres que hayan cometido un delito, no lo hay, necesitamos una conjunción de sistemas que asociados forman parte de la seguridad, hay una vinculación de la delincuencia, de la criminalidad, con policías, ministerios públicos, jueces, reclusorios, con nosotros se va acabar por completo porque vamos aplicar la ley y porque no va haber impunidad y porque vamos a profesionalizar esos sistemas que para nosotros es una batalla", dijo.

El candidato al gobierno de Puebla, dijo que el gobierno que pretende encabezar concluirá con toda la corrupción que se vive en el sistema policial y de impartición de justicia.

Acabará Barbosa Huerta con corrupción en el sector salud

Por varios años el sector salud ha sido descuidado, por lo que Luis Miguel Barbosa Huerta pretende acabar con este problema, para brindar atención de calidad a los ciudadanos.

"El sector salud en Puebla es uno de los sectores en donde se aloja la mayor parte de la corrupción, lo digo sin tapujos, en Puebla muchos de los programas de salud están entregados a empresas que retribuyen a los encargados de ese sector enormes cantidades de dinero, en medicamentos similares, los médicos mal pagados, los hospitales fantasmas que se construyeron con APP PPS, hospitales que eran centros de operación política", dijo.

En este orden, dijo que además de acabar con la corrupción, también hará pública la deuda pública que se heredó, con la que se construyeron hospitales considerados como elefantes blancos.