Se unen Becky G y Kane Brown en el remix en español de "Lost in the Middle of Nowhere"

El remix es una fusión de lo que ambos intérpretes aman que es la música country y el Reggaetón.

Sonando fuerte en la radio y en las diferentes plataformas digitales están los cantantes Becky G y Kane Brown, quienes unieron sus talentos en el remix en español de la canción “Lost in the Middle of Nowhere".

Hay que señalar que Kane Brown, por primera vez presenta y estrena un remix en español y que mejor que hacerlo con la guapa actriz y cantante Becky G, quien es una de las consentidas del momento.

Del video y la canción

El artista de 25 años de edad estrenó un sorprendente video musical de dicho remix donde tanto él como Becky G, crearon para el concepto de este video la combinación de sus dos mundos separados, fusionando visualmente múltiples fantasías totalmente candentes.

La dirección de este trabajo corrió a cargo de Alex Alvga y fue producido por Ryan Huffman, muy al estilo de “The Matrix”, durante su comienzo, el video transporta a la audiencia a Brown y Becky G en una ubicación tropical y rústica, junto con un universo repleto de baile que invita a quien vea y escuche el tema a bailar.

De los talentos

Actualmente Kane tiene su número 1 en la lista de Billboard 200, “Experiment”, Brown se convirtió en el único artista country masculino en más de 24 años en debutar en la cima del Billboard 200 y sólo uno de los tres artistas country en encabezar la lista Billboard 200 en todo el 2018. El New York Times incluyó “Experiment”, como uno de sus mejores 20 álbumes de 2018.

Brown recientemente finalizó su gira titulada "Live Forever Tour" con su presentación oficial en el Houston Livestock Show & Rodeo, estableciendo un récord de asistencia. Su próxima presentación del artista será en los Premios ACM el 7 de abril en la cadena CBS, donde está nominado en la categoría de "Sencillo del Año" por su reciente éxito 4X Platinum certificado "Heaven". Con esta nueva certificación RIAA, Brown se convierte en uno de los cinco artistas de música country con múltiples éxitos 4X Platino uniéndose a Luke Bryan, Florida Georgia Line, Sam Hunt y Taylor Swift.

Por su parte Becky G, es una joven cantante, compositora y actriz, con una carrera multifacética que promete convertirse en una figura icónica. Los logros de la estrella de veintidós años de edad incluyen dos éxitos #1 en el listado Latin Airplay de Billboard "Mayores" y "Sin Pijama", un papel protagónico en "Power Rangers" y de estrella invitada en la serie ganadora del premio Emmy "Empire".

Recientemente ganó dos Latin American Music Awards 2018 por Artista Feminina Favorita y por Canción Urbana Favorita por "Mayores" y fue galardonada con el premio Diamond Play Button de parte de YouTube por haber sobrepasado 10 millones de suscriptores en la plataforma digital. Una de sus últimas presentaciones la hizo en el Festival Viña del Mar de este año donde además de cerrar este importante evento, fue jurado.

22 millones de streams

Recordando la primera versión de "Lost in the Middle of Nowhere" ha recibido más de 22 millones de streams y reunió a Brown con Lauren Alaina, su colaboradora en el dúo “What Ifs”, que también recibió 4X Platino. Ahora como co-autores vuelven a colaborar en “Lost in the Middle of Nowhere” con Jon Nite y Jesse Frasure.