Piden dirigentes de partidos que gobierno garantice seguridad en lo que resta del proceso electoral extraordinario

La Secretaría General de Gobierno inició las pláticas con los dirigentes de partidos, tocó el turno a Morena, PT y PVEM, quienes pidieron condiciones de seguridad, para que no ocurran actos vandálicos como los del año pasado.

Dirigentes de partidos que conforman la coalición "Juntos Haremos Historia en Puebla" se reunieron con los titulares de la Secretaría General de Gobierno, Fernando Manzanilla Prieto, y de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, Manuel Alonso García, a quienes le solicitaron se disponga de operativos especiales en el estado en estos dos meses que restan del proceso electoral extraordinario, especialmente el día de la jornada electoral.

El comisionado político electoral de Morena, Carlos Figueroa Ibarra, comentó que la elección de Puebla requiere ser ejemplar, es decir, sin violencia como la que ocurrió el año pasado y que se recrudeció el día de la jornada electoral, cuando hubo robo de urnas, casillas suspendidas por la violencia, que provocó hasta la muerte de algunas personas.

El morenista refirió que la elección en Puebla debe ser limpia y libre, pues esta misma petición la ha expresado el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en razón de que el año pasado fue una de las elecciones más violentas en la historia reciente del estado.

"El gobernador, Guillermo Pacheco Pulido ha girado instrucciones para que el gobierno de la entidad coadyuve a la limpieza del proceso electoral y se cumpla lo expresado pública y privadamente por el presidente, Andrés Manuel López Obrador, en el sentido de que las elecciones realizadas el año pasado en Puebla y en otras entidades sean elecciones libres y limpias", refirió.

El morenista refirió que por parte de las autoridades estatales se informó de las medidas que se están tomando para garantizar la seguridad de los ciudadanos, quienes de forma libre deben salir a ejercer su derecho a votar el 2 de junio.

"Esta semana y en las siguientes, la Secretaría General de Gobierno mantendrá reuniones de la Mesa Política constituida por los partidos integrantes de todos los bloques políticos que participarán en el proceso electoral del 2 de junio. Se mantendrá comunicación permanente a efecto de que las autoridades tengan conocimiento inmediato de cualquier acto de amenaza, violencia o práctica fraudulenta", refirió.

En la reunión que se llevó a cabo con funcionarios estatales participaron también Mario Bracamonte González, quien es delegado con funciones de presidente del Movimiento Regeneración (Morena) Puebla; la comisionada política del Partido del Trabajo (PT); Lizeth Sánchez García; así como Juan Pablo Kuri Carballo, dirigente del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

Candidato de "Juntos Haremos Historia en Puebla", no le entrará a guerra sucia

Por separado, el candidato al gobierno, Luis Miguel Barbosa Huerta, impulsado por la coalición "Juntos Haremos Historia en Puebla" se pronunció en contra de la guerra sucia y de las campañas negras, por el contrario manifestó su respeto a los candidatos del PRI, Alberto Jiménez Merino, así como al del PAN, PRD y MC, Enrique Cárdenas Sánchez.

El candidato a gobernador, sentenció que su campaña será de propuesta, de acercamiento con los ciudadanos y de promover el voto, rumbo al 2 de junio, pues dijo que la reconciliación será el principal factor para lograr la paz y el bienestar de las familias.

Puebla, dijo reclama seguridad, atención en el campo y otros sectores que han sido olvidados por gobiernos anteriores, por lo que él no se involucrará en guerra sucia y contrario a esto presentará propuestas a los ciudadanos.

"Tenemos muy claro el papel que vamos a desempeñar en este periodo de campaña, mi papel será el de traer mensajes de civilidad, mensajes de reconciliación, mensajes de paz, para que juntos podamos crear todo una concepción de lo que debe ser el bienestar para los poblanos (...) estoy planteando en esta campaña, una campaña limpia, una campaña de altura, de debate, de propuestas, de discusión porque no puede hablar campañas sin eso, de eso se trata, pero tengo respeto por los otros dos candidatos del PRI y PAN, les he planteado una campaña que no nos desborde, que no nos rebase", refirió.

El candidato de Morena, PT y PVEM, convocó a partidos como el PAN y MC a evitar las campañas negras, como ya las han empezado a impulsar, pues los ciudadanos están hartos de los enfrentamientos entre políticos, pues demandan mayor atención a sus comunidades.

"Serán dos meses intensos, pero de mucha comunicación política, estamos en estas condiciones para poder atender a la gente, que el voto se gane con la gente que más trabaje", dijo el candidato al gobierno de Puebla.

Cabe señalar que, diariamente el candidato a gobernador recorre los municipios del estado a donde llega con propuestas en temas como campo, seguridad y desarrollo económico, por mencionar algunos puntos.