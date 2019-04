Enrique Doger Guerrero no sustituirá a Enrique Cárdenas: PAN

La dirigente del PAN, Genoveva Huerta Villegas, reconoció que se están acercando a liderazgos de otros partidos políticos para que sumen votos a favor del candidato al gobierno de Puebla.

La dirigente del Partido Acción Nacional (PAN), Genoveva Huerta Villegas, afirmó que Enrique Doger Guerrero no sustituirá a Enrique Cárdenas Sánchez, en la candidatura al gobierno de Puebla; sin embargo, reconoció que hay reuniones con líderes de otros partidos políticos con la finalidad de sumar a la campaña del ex rector de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP).

Lo anterior, después del acercamiento con el ex candidato a gobernador del Partido Revolucionario Institucional (PRI), en la que participó también el ex diputado local Jorge Aguilar Chedraui, quien apoya en la campaña en la coordinación de las redes ciudadanas.

A pesar de la poca actividad, la falta de apoyo de líderes nacionales del PAN, PRD y MC, que impulsan a Enrique Cárdenas Sánchez como candidato en común, la líder del albiceleste en Puebla refirió que la campaña va bien, animada, la líder de Acción Nacional señaló que el 2 de junio, van a ganar.

En este tercer día de campaña electoral, Enrique Cárdenas Sánchez sostuvo reuniones privadas, mientras que la dirigente del PAN, Genoveva Huerta Villegas afirmó que recorre el estado para promover el voto a favor del candidato a gobernador.

"Con distintos actores, de distintos colores y sabores, algunos que publicitamos y otros que prefieren que no sea público, lo que te puedo decir es que somos muchos más los que queremos que a Puebla les vaya bien y somos muchos más los buenos", dio la dirigente del PAN, en entrevista telefónica.

Gobiernos de Morena han decepcionado a los ciudadanos

La dirigente del PAN, dijo que Enrique Cárdenas Sánchez es el candidato que garantiza un cambio de rumbo en la entidad, pero además dará continuidad a un proyecto de transformación, como el que impulsaron gobernantes panistas en Puebla.

La dirigente del PAN, señaló que Cárdenas Sánchez es una opción de cambio de rumbo, el que según ella, se perdió con la llegada de gobiernos morenistas, quienes han permitido el comercio informal y que la inseguridad se haya disparado.

En este orden, sostuvo que se continuará con reuniones con liderazgos de otros partidos políticos con la finalidad de que se sumen al proyecto que encabeza Cárdenas Sánchez.

"Hemos tenido reuniones y seguiremos teniendo reuniones con distintos actores, al final aunque nuestras ideologías partidistas puedan ser distintas, lo que queremos es que a Puebla le vaya bien y sabemos que con Morena y (Luis Miguel) Barbosa no va a ser así, seguiremos con estas reuniones, son varios los actores de distintas fuerzas políticas que hoy estamos haciendo un frente en contra de el retroceso que se ve con Barbosa. No queremos que a Puebla le vaya mal, no queremos un retroceso y por eso nosotros estamos haciendo un gran frente con distintos actores, ya el tema de las especulaciones las dejamos afuera y lo que queremos es trabajar justos para que a Puebla le vaya bien", refirió.

La dirigente panista señaló que no se debe especular, pues Cárdenas Sánchez es un buen perfil para ocupar la primera magistratura del estado, que tiene conocimiento en diversos temas y quién garantiza un gobierno con igualdad para todos.

Será una campaña exitosa, afirma Genoveva Huerta

A pesar de la poca promoción del voto que ha realizado en los tres días de campaña electoral, el candidato del PAN, Enrique Cárdenas Sánchez, de que su estrategia de campaña sea la de visitar una vez por semana un municipio, la líder de Acción Nacional confió en que sea una campaña ganadora.

"Estamos muy contentos, en el interior del estado estamos subiendo y bajando, tenemos algunas fotos, varios de los voluntarios, jóvenes panistas que estamos recorriendo las calles y tocando los corazones con argumentos, estamos recibiendo buenas expresiones y hay mucha gente que dice que votaron por nosotros el año pasado y que van a refrendar su voto, hay otros muchos otros, muy decepcionados por los gobiernos de Morena en los municipios y que dicen que se equivocaron", dijo la líder del PAN.

Cabe destacar que, este martes, el candidato del PAN, PRD y MC sostendría reuniones cerradas con empresarios y estudiantes a quienes les pedirá el voto, rumbo al 2 de junio.