Estudiante de teatro de la UDLAP obtiene beca para programa intensivo en Oxford

Lizbeth Lambert fue elegida como la ganadora de una beca para asistir a un verano de preparación intensiva en Oxford.

Lizbeth Lambert Pescador, estudiante de la Licenciatura en Teatro de la Universidad de las Américas Puebla, fue ganadora del prestigiado programa anual de Talleres de BADA (British American Drama Academy) auspiciado por Anglo Arts, en la Ciudad de México, para asistir el próximo verano a un programa intensivo de actuación en la Universidad de Oxford.



Representando a la UDLAP, la joven estudiante del segundo semestre, compitió con representantes de las principales escuelas de teatro del país. Durante entrevista, expresó que el taller realizado del 19 al 23 de marzo consistió en una semana de trabajo intensivo con el maestro Leo Ringer, en escenas de Macbeth y a Midsummer night’s dream de William Shakespeare. “Lo que el maestro buscaba era como estábamos entendiendo a Shakespeare, al final de la semana presentamos nuestra escena final con su ayuda y ahí fue en donde él eligió a las dos personas que serán enviados a la beca” expresó.



El Midsummer in Oxford Programme, al que asistirá como resultado de su selección, consiste en un curso intensivo para actores dedicados que tengan más de 18 años de edad, el cual se lleva a cabo en el Magdalen College de la Universidad de Oxford, ofrecido en asociación con la Yale School of Drama y la UCLA. “La beca es todo pagado en el mes en el que se centra en técnicas de actuación, enfocadas en Shakespeare. Nos van a enseñar cómo trabajar nuestra voz, la fisicalidad del cuerpo y técnicas de actuación. Las fechas del taller van a ser del 11 de julio al 12 de agosto” completó la estudiante de teatro.



Por otra parte, comentó que esta semana intensiva de trabajo y “luego de este taller y gracias a haber tenido un maestro tan apasionado por Shakespeare que me enseñó la belleza que transmite, aprendí el significado de cada palabra que escribía y puedo ver como Shakespeare transmite todas sus emociones en su texto” razón por la cual, la joven estudiante está muy motivada en poder participar en un programa de formación reconocido a nivel internacional.



Los profesores de Teatro de la UDLAP fueron los encargados en seleccionar y asesorar a la estudiante como representante de la universidad en el concurso, por lo que Lizbeth comentó que desde el principio se sintió muy apoyada: “la facultad me eligió a mí, ven algo en mi para poder ir a participar en el taller, ahorita me van a ayudar a mejorar los monólogos que tengo que presentar, que es uno de Shakespeare y uno contemporáneo, con su ayuda sé que me va a salir muy bien” agregó.



