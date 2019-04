Propone Miguel Barbosa Huerta poner un Cereso en cada distrito judicial

El candidato al gobierno de la coalición "Juntos Haremos Historia en Puebla", aseguró que no será un gobernador "fifí", por lo tanto no vivirá en Casa Puebla, sitio que pretende convertir en una Casa de Cultura. En Tlachichuca, también se comprometió a inyectar más recursos al campo poblano.

El candidato a gobernador, impulsado por la coalición "Juntos Haremos Historia en Puebla", Luis Miguel Barbosa Huerta, refirió que su administración pondrá en marcha un Centro de Readaptación Social (Cereso) en cada distrito judicial del estado, señaló que es necesario hacer un rediseño en el sistema penitenciario.

Entrevistado en Tlachichuca, el candidato de Morena, PT y PVEM, dijo que es necesario un nuevo diseño del sistema penitenciario en Puebla, puse "no hay un sistema penitenciario que de verdad pueda atender las necesidades, de tener alojados, de ser centros de rehabilitación social, para quienes están siendo juzgados o quienes están con purgando una condena, pregunten ustedes aquí en Ciudad Serdán dónde está el reclusorio y se van a encontrar que es una casa vieja en Teziutlán, ayer lo pregunté y es una casa vieja. En Tehuacán en Tecamachalco", dijo.

Por ello aseguró que el gobierno que encabece le invertirá recursos a un nuevo Sistema de Reclusorios, como parte de un nuevo Sistema de Seguridad Pública que se impulsará con el objetivo de brindar mejor protección y atención a las familias poblanas.



De ganar la gubernatura, Barbosa Huerta no vivirá en Casa Puebla

Como lo hizo el presidente de México, Luis Miguel Barbosa Huerta, tampoco utilizará la residencia oficial de los gobernadores para habitarla, en cambio dijo que Casa Puebla será convertido a una Casa de Cultura, pues es lo que se requiere fomentar en Puebla.

Dijo que él no será un gobernador fifí, ni de élite, por lo que una vez que asuma el Poder Ejecutivo diseñará un proyecto con el propósito de ejecutar el proyecto que además será una atracción turística.

"Va a ser una casa de cultura, creo yo que es lo más fácil de hacer, pero hoy no puedo desarrollar un proyecto si no soy gobernador electo, soy candidato, he decidido que no viviré en Casa Puebla", dijo.

Tiende la mano a Alejandro Armenta Mier, pese a impugnación

Por otra parte, el candidato a gobernador le tendió la mano al senador, Alejandro Armenta Mier, lo invitó a sumarse a la campaña, pues lo necesita, esto a pesar de que nuevamente el legislador federal procedió en su contra ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Dijo que ésta será la última vez, q use en entrevistas, se refiera a él, pues "ya no es actor político", pues no está en la contienda electoral, así que reconoció que solo los actores políticos son Enrique Cárdenas Sánchez, candidato del PAN, PRD y MC; así como Alberto Jiménez Merino, candidato del PRI, a quienes manifestó su respeto.

"Es una impugnación sin fundamento que pronto será desechada y voy a repetir también, Alejandro Armenta no es actor político, los actores políticos son el candidato del PRI, el candidato del PAN y su servidor, solo voy a referirme a ellos", refirió.

En este orden, el candidato a gobernador, dijo que será la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia la que determine posibles sanciones al Senador, por sus acciones, pero aseguró que él no hablará más del tema, pues se concentrará en llevar las propuestas a los ciudadanos, pues es la atención lo que demandan.

Promete devolver una vida provinciana a las familias, libre de inseguridad

El candidato de Morena, PT y PVEM, Luis Miguel Barbosa Huerta prometió devolver la vida provinciana a las familias, la que tanto añoran, es decir, municipios más seguros, pues recordó que en su infancia los domicilios en los municipios se abrían a las 8 horas y los niños eran libres de jugar en las calles, lo que desde hace ocho años eso ya no ocurre en el estado.

Las mujeres. Jefas de familia deben sentirse seguras, dijo, de que sus esposos e hijos regresen con bien después de sus jornadas cotidianas, por lo que su compromiso es implementar un nuevo sistema de seguridad.

"Que las mujeres como madres, esposas sepan que sus hijos e hijas, sus esposas va a regresar todos los días con bien, que podamos vivir como vivimos los niños de provincia, de pueblo como yo. Antes, cuando yo era niño, en nuestras casas las puertas las abríamos a las 8 de la mañana y las cerrábamos a las 8 de la noche, no corríamos ningún peligro, sólo entraban los perros a llevarse la comida de las mesas, pero no había delincuencia y criminalidad, hay que devolver esa forma de vida provinciana que todos añoramos", dijo.



Inversión al campo no será solo del 1% del presupuesto anual

En Tlachichuca, en un evento masivo, el candidato a gobernador, Luis Miguel Barbosa Huerta afirmó que su gobierno destinará más recursos al campo, pues actualmente el 0.05 por ciento que recibe el sector agrícola es insuficiente para atender la demanda del estado.

Dijo que de los 91 mil millones de pesos solo se recibe una candidatas raquítica, por lo que eso tiene que cambiar "yo me comprometo que de cada peso de los 90 mil millones que tiene Puebla para presupuesto sin corrupción, van a valer un peso más, parece mucho dinero pero no es suficiente, no es posible que el campo solo tenga de esos 90 mil millones menos del 1 por ciento", refirió el candidato a gobernador.

En Puebla hay riqueza climatológica y ésta debe ser aprovechada, por ello dijo que la producción de alimentos tiene que surgir en lo local, pero también debe irse a otros estados y naciones.

"Tenemos que apoyar al campo, hay un implementar un plan de desarrollo para esta región, con características especiales, que depende de su ubicación, de su tierra, clima, de su gente, capacidades productivas, hay que rehabilitar sus caminos, hay que atraer inversión pública y privada, pero también hay que devolverles la paz y seguridad que tanto necesitan las familias", dijo.

En Tlachichuca y Serdán, municipios que visitó en su tercer día de campaña, el candidato a gobernador refirió que los hombres y mujeres quienes colaboren en su gabinete deben comprometerse con los ciudadanos, para atender sus verdaderas demandas y necesidades.

Finalmente, dijo que gobernará siguiendo el ejemplo de gobierno federal, donde la corrupción se acabe y donde los privilegios a funcionarios sean cosa del pasado.