Descartan que Tianguis 2 pertenezca al Mercado Morelos

Los mercados a cargo del municipio están en calma, aunque sí cuentan con peticiones para reforzar la seguridad, disminuir el ambulantaje y casos de indigentes.

Al precisar que el Tianguis 2, perímetro donde las autoridades judiciales han realizado una serie de operativos en los últimos días, no pertenece al mercado Morelos, el director de Abasto y Comercio Interior del Ayuntamiento, Edmundo Díaz Ojeda reveló que el Centro de Abasto municipal no reportó acciones ilícitas.

Puntualizó, la vendimia se realiza normalmente en los 16 mercados y 4 de apoyo municipales, y en ninguno de ellos existen casos similares a los ocurridos en el llamado Tianguis 2.

Bajo ese panorama, advirtió, las autoridades municipales continuarán en contacto con los administradores de los mercados municipales y los de apoyo.

Asimismo, reiteró que el llamado Tianguis 2 no pertenece a la administración municipal pero, dijo, fueron administraciones anteriores las que permitieron el asentamiento de comerciantes en esa zona roja.

“En los demás mercados todo marcha normal, claro que hay seguridad; en el Morelos, dada la situación que prevalece, sería conveniente esperar un poco, que termine de despresurizar el tema”, refirió.

Sobre un proyecto de rehabilitación

Por otro lado, Díaz Ojeda se pronunció sobre un proyecto de rehabilitación total o la desaparición de esa misma área roja, aunque esto dependerá de las autoridades.

“Antes que nada, un programa de rescate y rehabilitación, interviniendo todas las áreas para poder tener ese mercado como un centro de comercio, que sea eso, donde la gente pueda converger, haciendo sus compras, pues esa es su naturaleza. O, a lo mejor, darle otro uso, pero es una decisión que debe tomar alguna otra instancia”, señaló.

Insistió, los mercados a cargo del municipio están en calma, aunque refirió que sí cuentan con algunas peticiones para reforzar la seguridad, disminuir el ambulantaje y casos de indigentes.

De igual forma, refrendó su confianza para los administradores de los mercados municipales y los de apoyo, entre ellos, el mercado Morelos, porque el descubrimiento de los hechos se registró en el área del Tianguis 2.

“Dudo una posible participación de los administradores; todos los hechos se han venido suscitando en el Tianguis 2; esta área no está organizada como tal, no hay manejo del municipio. Es un área que se fue ocupando con el tiempo, un terreno; y el administrador no tiene injerencia. La injerencia es para inspeccionar o ver qué pasa en el área del mercado”.