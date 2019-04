Cambiar modelo educativo propone Jiménez Merino

Este viernes el candidato del PRI estará acompañado de la dirigente nacional Claudia Ruiz Massieu en un evento de campaña en Coronango.

Alberto Jiménez Merino, quien fue rector de la Universidad de Chapingo, y hoy es candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) al gobierno del estado, se pronunció por un cambio en el sistema educativo para que se impartan conocimientos que realmente sirvan y permitan el desarrollo de los estudiantes en las áreas técnicas.

En entrevista, luego de sostener reuniones privadas, Jiménez Merino comentó que áreas como la agricultura no se imparte en las escuelas, y hasta ahora muchos se preguntan para qué les sirvió haber aprendido los quebrados y no les enseñaron a producir alimentos, aseguró.

El candidato insistió un cambio en el modelo educativo ya que actualmente es el 90 por ciento es teoría y solo el 10 por ciento de práctica, por lo que ahora tendría que ser del 50 por ciento teoría y el resto práctica.

Dijo que es la mejor manera de sacar a los profesionistas, ya que mientras en las escuelas rurales les hablan de quebrados y raíz cuadrada, no se les indica de cómo sembrar, cómo apoyar el medio ambiente o mejorar los cultivos.

Jiménez Merino expresó que uno de los problemas es el hambre que sufren miles de personas, pero hay que atender el problema desde raíz, enseñando en las escuelas a producir para el autoconsumo, ya sea tener hortalizas o cuidar una gallina ponedora.

Recordó cómo en la capital del estado, hace cincuenta años, aún se podían ver en colonias de la periferia personas que tenían dos o tres vacas y vendían la leche entre los vecinos de la zona, pero hoy incluso se desconoce por parte de los jóvenes que las vacas se ordeñan, de por lo tanto, dijo que ésta es otra acción que puede retomarse en las escuelas rurales para fomentar la ganadería.

En el caso de las zonas urbanas, dijo, hay que reforzar lo referente a la educación técnica, donde el alumno sepa manejar pinzas, martillo, serruchos, que no haya miedo a enseñarles, y que conozcan la operación de la maquinaria básica como un taladro.

Sostuvo que la teoría es adecuada, pero se ha caído en excesos, y hay empresas del ramo de autopartes que están demandando operarios con esos conocimientos. Además, reiteró que hay que adecuarse a las necesidades reales de la población y lograr el desarrollo real.

El candidato del PRI señaló que hay que sensibilizar a todos cambiando el esquema de educación que se imparte y si algún joven por problemas debe dejar sus estudios, tendrá la oportunidad de ganarse la vida.

Sostuvo que esto se puede lograr y él lo ha demostrado: “Para mí es una gran satisfacción ver cómo en casi todos los municipios, en muchísimas comunidades hay cosas y la gente lo llama a uno para decirle cuándo lo visita y vea todo lo que hemos avanzado y me dio gusto ver cómo el gobierno dio la buena noticia de la denominación de origen del mezcal, y eso lo comenzamos a hacer hace 18 años con un viaje a Oaxaca, y así habrá 50 o 60 ejemplos y por ello si me gustaría ser, pero más que ser hacer, y seguir trabajando por la gente de Puebla”.

“Por supuesto que me gustaría ser gobernador, que me gustaría estar en la más alta responsabilidad, ahí donde pueden hacerse cosas, que por cierto no las comenzamos a hacer ahora, las hemos hecho desde hace más 30 años de manera directa en diferentes regiones”.

El aspirante priista dijo que es momento de cerrar filas y trabajar en unidad para convertirse en agentes cambio con un objetivo común que contribuya a la transformación del país, donde la política sea el instrumento para mejorar la vida de los mexicanos, pues de lo contrario, apuntó, cualquier esfuerzo será en vano y se dé el impulso a la educación.

Respaldo de la dirigente nacional

Por otra parte el candidato informó que su dirigente nacional, Claudia Ruiz Massieu Salinas, estará en Puebla el próximo viernes para acompañarlo en su campaña y señaló que la presidenta del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) acudirá a las actividades proselitistas que realizará en el municipio de Coronango.

Expresó que la ausencia de Ruiz Massieu Salinas en su arranque de campaña, el pasado domingo, no significó que fuera abandonado por la dirigencia nacional sino que algunas actividades partidarias le impidieron estar presente.

“De entrada puedo anticiparles que el viernes estaremos por Coronango, por lo que haremos una concentración, nos están diciendo que vendrá nuestra presidenta del partido”.

Jiménez Merino aseguró que cuenta con todo su respaldo de su dirigencia nacional y estatal, y la presencia de Ruiz Massieu Salinas fortalecerá su campaña y sumará a más militantes que se habían ido.