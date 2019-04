Morena inicia proceso de sanción en contra de Alejandro Armenta

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena informó que se abrió un procedimiento debido a las conductas de ataque al partido que lo arropó en 2017, a través del cual logró un lugar en la Cámara Alta.

El senador, Alejandro Armenta Mier ya es objeto de un proceso de sanción, confirmó la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena, esto luego del proceso de impugnación que inició en contra de la candidatura de Luis Miguel Barbosa Huerta, ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), por acusaciones en contra de la dirigente nacional Yeidckol Polevnsky y por atacar al partido político.

El documento en poder de Intolerancia Diario, refiere que "la conducta aquí referida sería y está siendo objeto de un proceso disciplinario intrapartidario, que de comprobarse derivaría en una sanción administrativa ordinaria", en clara referencia a que la impugnación promovida por Armenta Mier y la acusación de que la encuesta para designar al candidato a gobernador fue parcial.

Lo anterior fue referido en el expediente CNHJ-PUE-180/19, fechado el pasado 29 de marzo, que se refiere a la ratificación de la candidatura de Miguel Barbosa Huerta, quien ya recorre el estado en su tercer día de proselitismo político.

El senador acusó parcialidad en el proceso interno de Morena para la designación del candidato, irregularidades en la encuesta aplicada e hizo señalamientos en contra de la dirigente de este partido, Yeidckol Polevnsky, violando con ello los acuerdos a los que se comprometió.

De acuerdo al documento, el senador presentó notas periodistas para argumentar la impugnación, sin embargo, no hay pruebas suficientes que señalen que hubo irregularidades en el proceso de designación del candidato.

Que la CNHJ decida sanción: Bracamonte González

En entrevista, por separado, el delegado con funciones de presidente de Morena, Mario Bracamonte González, señaló que las sanciones pueden ser desde administrativas hasta la expulsión del partido, en el caso de que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia realice una valoración.

"Desde luego, la sanción más extrema, la más grave es la expulsión, pero existen sanciones que no son tan graves que son reconvenir a una persona, como puede ser llamarle la atención, llamarle al orden, desde luego, poder la posibilidad existe, pero realidad no sé porque no soy el órgano indicado", refirió.

Señaló que será el órgano interno de Morena, el que determine en qué concluye el proceso, por lo tanto convocó al senador, Alejandro Armenta Mier a sumarse a los trabajos de campaña, pues dijo que todos son bienvenidos.

"De hecho yo llamé a la gente que se sumó con él, la que se declaró parcial a él, lo llame a que se reintegrará correctamente al partido y apoyará al candidato porque es un asunto institucional (...) lo extrañamos aquí para que aporte a la campaña", dijo.

Cabe señalar que no hay fechas o plazos fatales en Morena, para proceder a sanciones.