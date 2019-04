Pide Carlos Montiel, presidente del CCE, extender operativos a todos los mercados

La presidenta de la comisión de Seguridad, Ana Laura Martínez Escobar, y el coordinador de regidores de Morena, Edson Cortés Contreras, advierten cobro de piso en otros centros de abasto hasta por 7 mil pesos.

Mientras el presidente del CCE, Carlos Montiel Solana, pidió extender operativos en diferentes mercados por ser favorables para contraer narcomenudeo y otras acciones al margen de la ley, la presidenta de la comisión de Seguridad, Ana Laura Martínez Escobar, y el coordinador de regidores de Morena, Edson Cortés Contreras, revelaron que ambos contaban con reportes de locatarios víctimas de extorsión en los mercados Morelos, La Acocota y Xonaca. Pero el director de Abasto y Comercio Interior del Ayuntamiento, Edmundo Díaz Ojeda, asegura que el administrador del centro de abasto señalado por los regidores morenistas no reportó acciones licias, “confió plenamente en él”.

El dirigente de la cúpula empresarial refrendó que la meta es transformar la inseguridad y garantizar certidumbre a los ciudadanos.

Además aplaudió el esfuerzo de los efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), Fiscalía General del Estado (FGE), corporaciones policiacas de estado y municipio en los operativos para detectar armas y drogas en la zona del Mercado Morelos.

Pidió la continuidad de los operativos en el ánimo de salvaguardar a todas las personas que van a esos mercados a hacer sus compras para abastecerse de lo necesario para comer.

“Los resultados de este operativo demuestran que sí tenemos algún problema en algunos mercados de la capital y evidencia la necesidad de que se repitan estos operativos en éste y otros mercados”.

Montiel Solana refrendó que la seguridad es una de las principales exigencias que los ciudadanos realizan a todas las autoridades y acentuó que los planes o estrategias que se direcciones por las autoridades de los diferentes niveles de gobierno deben tener objetivos puntuales.

Derivado de un operativo e en esa zona roja, los uniformados de las diversas corporaciones descubrieron una fosa clandestina en un perímetro cercano al mercado, en un predio donde está instalado un negocio auto lavado donde encontraron automotores con reporte de robo.

Reportes de extorsión

La presidenta de la comisión de Seguridad, Ana Laura Martínez Escobar, y el coordinador de regidores morenistas, Edson Cortés Contreras, revelaron que ambos tienen reportes de extorsión de locatarios en los mercados Morelos, La Acocota y Xonaca que oscilan entre 500 pesos a 7 mil pesos.

En contraparte, el director de Abasto y Comercio Interior, Edmundo Díaz, afirmó desconocer de cualquier ilícito, pero los regidores indicaron que fue después de una serie de recorridos en las colonias aledañas a esos centros de abasto, varias personas se acercaron para indicar las acciones realizadas al margen de la ley.

Tanto Martínez como Cortés festejaron los operativos desarrollados por efectivos de los tres niveles de gobierno.

Cortés Contreras destacó que las quejas de los habitantes de esas zonas tienen que ver con el crimen organizado, pero no denunciaron formalmente por miedo.

“Nos denuncian los locatarios es que son los mismos líderes de la delincuencia organizada los que están en el Morelos y La Cocota, al parecer son familiares los que tomaron el control de los mercados y hay extorsiones por derecho de piso”.

Puntualizó que esas actividades ilícitas trascendían la esfera municipal, por eso los casos fueron remitidos a las autoridades competentes.

En ese marco, Martínez Escobar indicó que no es nuevo el trascendido de narcomenudeo en el Morelos, aspecto que se evidenció la víspera con la “aparición” de cuerpos.

Indicó que tiene varias denuncias en su agenda de mercados por cobro de piso principalmente en el Unión y el Xonaca, pero los extorsionados prefieren guardar silencio.

Destacó que los operativos se definieron desde hace varios meses atrás, al indicar que recibió a varios vecinos que denunciaron acciones ilícitas.

El Tianguis Dos no pertenece al mercado Morelos: Edmundo Díaz

Al precisar que el Tianguis 2, perímetro adonde las autoridades judiciales han realizado un par de operativos por las acciones realizadas al margen de la ley no pertenece al mercado Morelos, el director de Abasto y Comercio Interior del Ayuntamiento, Edmundo Díaz Ojeda reveló que el administrador del centro de abasto municipal, localizado al nororiente de la ciudad, no reportó acciones ilícitas.

Puntualizó que a estas horas la vendimia se realiza normalmente en los 16 mercados y cuatro de apoyo municipales porque en ninguno de ellos existen casos similares a los ocurridos en el llamado Tianguis 2.

Por lo tanto, advirtió que las autoridades municipales continuarán en contacto con los administradores de los mercados municipales y los de apoyo.

Díaz Ojeda reiteró que el llamado Tianguis 2 no pertenece a la administración municipal, pero, dijo, que fueron administraciones anteriores las que permitieron el asentamiento de comerciantes en esa zona roja.

“En los demás mercados todo marcha normal, claro que hay seguridad, en el Morelos dada la situación que prevalece sería conveniente esperar un poco, que termine de despresurizar el tema”.

El anuncio

El encargado de la dependencia anunció que está por realizar una rehabilitación total o la desaparición de esa misma área roja, aunque esto dependerá de las autoridades.

“Antes que nada un programa de rescate y rehabilitación, interviniendo todas las áreas para poder tener ese mercado como un centro de comercio, que sea eso, donde la gente pueda converger, haciendo sus compras pues esa es su naturaleza o, a lo mejor, darle otro uso, pero es una decisión que debe tomar alguna otra instancia”.

Dijo que en todos los mercados a cargo del municipio están en calma, aunque refirió aceptó que sí cuentan con algunas peticiones para reforzar la seguridad, disminuir el ambulantaje y casos de indigentes.

Refrendó su confianza para los 16 administradores de los mercados municipales y los cinco de apoyo, entre ellos, Morelos porque el descubrimiento de los hechos se registró en el área del Tianguis 2, no del Morelos.

“Dudo una posible participación de los administradores; todos los hechos se han venido suscitando en el tianguis dos, esta área no está organizada como tal, no hay manejo del municipio, es un área que se fue ocupando con el tiempo, un terreno y el administrador no tiene injerencia, la injerencia es para inspeccionar o ver qué pasa en el área del mercado”.