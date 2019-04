En municipios, Barbosa Huerta presenta el plan de gobierno que pretende

Crear la Secretaría de Igualdad Sustantiva de Género; impulsar una reforma a la Ley Orgánica Municipal para crear la regiduría de Igualdad Sustantiva de Género; la puesta en marcha un Cereso en cada distrito, así como una propuesta integral de seguridad. Hasta este miércoles ha visitado siete municipios.

En cuatro días de campaña electoral y en su visita a siete municipios, el candidato a gobernador de la coalición "Juntos Haremos Historia en Puebla", Luis Miguel Barbosa Huerta se ha comprometido a impulsar ocho temas específicos; sin embargo, las propuestas serán enriquecidas con los foros que se lleven a cabo en los siguientes días.

Seguro de ganar la gubernatura, el 2 de junio, el candidato de Morena, PT y PVEM, Luis Miguel Barbosa Huerta se ha comprometido a no perder el tiempo y poner en marcha los proyectos que propone en campaña: crear la Secretaría de Igualdad Sustantiva de Género; impulsar una reforma a la Ley Orgánica Municipal para crear la regiduría de Igualdad Sustantiva de Género; así como la puesta en marcha de un Centro de Readaptación Social (Cereso) en cada distrito judicial.

En sus propuestas le siguen: el incremento de presupuesto al campo, es decir, que no sólo sea el 0.05 por ciento lo que reciba anualmente sino que se rebase el 1 por ciento del presupuesto; un rediseño Constitucional para fortalecer a las instituciones; capacitación a jueces, ministerios públicos y elementos de seguridad, además de un reordenamiento en las corporaciones policiales lo que será parte de una estrategia integral para el combate a la inseguridad.

En los cuatro días de campaña, el candidato a gobernador ha realizado actos masivos en los que se ha reunido con ciudadanos de Puebla y zona conurbada; Teziutlán, Tlachichuca, Serdán, Acatlán de Osorio, Izúcar de Matamoros y Tehuitzingo; esto a diferencia de sus adversarios políticos, pues Alberto Jiménez Merino, del PRI; así como de Enrique Cárdenas Sánchez, del PAN, PRD y MC, solo se han concentrado en la capital para pedir el voto de los ciudadanos, rumbo al 2 de junio.

"Todos los días noqueamos a los candidatos. Miguel Barbosa el diabético, el que está enfermo, dicen, va a recorrer todo el estado y va a estar junto a la gente, va a dialogar. Hoy seremos el eje transformador", señaló el candidato a gobernador.

El gobierno que ofrece Luis Miguel Barbosa Huerta pretende impulsar como principio básico la honestidad, pero para esto irá de la mano con un trabajo que combata la corrupción, para que a partir de esto se erradique la pobreza, se devuelva la paz y la seguridad para Puebla.

"Nos referimos a enlazar los programas federales con los programas de los estados, nos referimos hacer un gobierno basado en la igualdad, basado en la honestidad, basado en los principios, basado en el combate a la corrupción y basado en la búsqueda de la felicidad. Conozco las necesidades de los pueblos", refirió el abanderado de Morena, PT y PVEM.



Barbosa Huerta trabajará de la mano de los presidentes municipales

Seguro de que se será electo el 2 de junio, Luis Miguel Barbosa Huerta, afirmó que a partir de su toma de protesta, en agosto no llegará a perder el tiempo, se pondrá a trabajar y en su plan de trabajo incluirá las propuestas de los 217 presidentes municipales, sin distingo partidista, pues afirmó que hoy, los ciudadanos reclaman atención y trabajo para las familias poblanas.

"A partir del primer día del gobierno que encabece vamos a llegar con proyectos y voy acompañar, de la mano a los presidentes municipales, vamos a transformar la realidad, en todos los municipios, no habrá discriminación, no habrá discriminación, no habrá discriminación. Vamos actuar conforme a la ley, vamos hacer que todas y todos sean iguales. Tenemos que seguir a un guía que unió al pueblo de México, a un hombre de esos grandes hombres que la historia de nuestro país ha transformado el rumbo del mismo", refirió.