Morena pide reforzar la seguridad en 5 municipios donde habrá elecciones

En Santa Clara Ocoyucan, Cañada Morelos y Tepeojuma puede estallar el conflicto, por temas electorales, advierte delegado de Morena, Mario Bracamonte González.

El Movimiento Regeneración Nacional (Morena) ha detectado "focos rojos" en este proceso electoral extraordinario, de ahí la importancia de que el gobierno de estado tome cartas en el tema de seguridad pública y refuerce las acciones, señaló el delegado con funciones de presidente, Mario Bracamonte González.

En entrevista, el delegado de Morena en Puebla, Mario Bracamonte González, informó que en Ocoyucan, Cañada Morelos y Tepeojuma, lugares en los que habrá elecciones extraordinarias para elegir a las plantillas para Presidencias Municipales, el ánimo es tenso.

Bracamonte González dijo que los tres municipios se han caracterizado por los conflictos político electorales, incluso recordó que ha habido asesinatos, uno de ellos ocurrido el año pasado en contra de un aspirante a la presidencia municipal de Santa Clara Ocoyucan, abanderado de Morena, por lo que urgió a la pronta atención en estas demarcaciones.

Recordó que ya hubo un diálogo con funcionarios estatales, de la Secretaría General de Gobierno y de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, quienes se comprometieron a llevar a cabo acciones estratégicas para atacar a la delincuencia, pero a poner especialmente atención en los cinco municipios donde habrá elecciones extraordinarias, para evitar conflictos que se deriven de un tema electoral.

Como lo adelantó Intolerancia Diario, dirigentes de partidos políticos que integran la coalición "Juntos Haremos Historia en Puebla", es decir, Morena, PT y PVEM, se reunieron con funcionarios estatales, por lo que informaron de las acciones estratégicas para garantizar la seguridad.

Antorcha Campesina acusa disturbios

El delegado de Morena, Mario Bracamonte González, señaló que la agrupación política Antorcha Campesina que tiene fuerte presencia en Ocoyucan es la causante de diferentes disturbios relacionados a temas político-electorales, por lo que el gobierno del estado se comprometió a intervenir con diálogo para evitar más conflictos en la zona.

Refirió que la operación de la agrupación política, en la zona no es un tema nuevo, pues en cada proceso electoral buscan desestabilizar, por lo que será trabajo del gobierno del estado poner atención en esa demarcación.

"No sólo por Santa Clara Ocoyucan porque sabemos que hay fuerzas que pertenecen a un partido político que causan ciertos disturbios y no son muy amantes de la ley, pero el gobierno del estado va a tomar cartas en el asunto, nos aseguró que garantizará una elección limpia, imparcial y que además estará la seguridad del gobierno del estado a disposición de los ciudadanos, para que el propio proceso sea limpio, que además de esto se detectarán y atenderán con particularidad estos focos rojos", dijo.



A su vez, Bracamonte González señaló que el gobierno de estado garantizó más vigilancia en municipios como Cañada Morelos y Tepeojuma, pues en estas demarcaciones también hay conflictos no sólo en temas electorales y políticos, sino de inseguridad.

Morena promoverá el voto de forma responsable

El líder morenistas dijo que Morena promoverá el voto de manera responsable, por lo que se busca ganar con votos de gente verdaderamente convencida del proyecto de la Cuarta Transformación, dijo que este partido tiene altas posibilidades de triunfar en el gobierno del estado, pero se busca que el triunfo se replique en los municipios.

"Garantías no hay de triunfo en ninguna elección, pero traemos en nuestras encuestas y en nuestras mediciones una altísima posibilidad de ganar, no lo podemos asegurar pero si tenemos una posibilidad de ganar" refirió.

Finalmente, señaló que el gobierno del estado se ha comprometido a que los ciudadanos ejerzan su voto de manera libre y segura el 2 de junio, por lo que confía en que no haya disturbios el día de la jornada electoral, como ocurrió el año pasado.