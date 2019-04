Aplaza NASA lanzamiento de nave espacial Starliner, construida por Boeing

Después del vuelo no tripulado, se tiene previsto realizar una misión de prueba con tripulación a finales de 2019, la cual permanecerá en la Estación Espacial Internacional.

La agencia espacial estadounidense NASA anunció hoy que el primer vuelo de prueba no tripulado de la nave espacial Starliner de Boeing será aplazado de abril a agosto y que esta es solamente "una fecha de trabajo" que aún debe confirmarse.



La NASA citó como razones del aplazamiento las limitadas ventanas de lanzamiento en abril y mayo y un lanzamiento de la fuerza aérea estadounidense en junio en la plataforma de lanzamiento desde la que se espera que despegue el Starliner.



Después del vuelo no tripulado, Boeing tiene previsto realizar una misión de prueba con tripulación a finales de 2019, aunque también está por confirmarse esta fecha, según la NASA. Este vuelo tripulado estaba previsto en un inicio para agosto.



La NASA también dijo que se ampliará la duración del primer vuelo de prueba tripulado del Starliner a la Estación Espacial Internacional, pero no indicó cuánto tiempo permanecerá en el laboratorio espacial.



"La evaluación de la NASA para ampliar la misión fue considerada técnicamente viable sin comprometer la seguridad de la tripulación", dijo Phil McAlister, director de la división de vuelos espaciales comerciales en la sede de la NASA. La agencia no señaló cuántos meses estaría la tripulación en la estación.



La extensión de la duración del vuelo de prueba ofrece a la NASA la oportunidad de completar investigación adicional de microgravedad, mantenimiento y otras actividades mientras el Starliner de Boeing está acoplado a la estación, señaló la NASA.



La NASA también contrató a Boeing para desarrollar su nuevo Sistema de Lanzamiento Espacial (SLE) de cohetes de carga pesada, el cual es crítico para su plan de alunizaje de astronautas para 2024.



El desarrollo del SLE se volvió a prorrogar, lo que genera dudas sobre el "agresivo" plan del país para la exploración del espacio profundo.

Con información de Xinhua.