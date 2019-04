Promete Cárdenas Sánchez regresar estancias infantiles cerradas por el gobierno federal

El candidato por el PAN, PRD y MC dijo que se requiere una organización profunda en las corporaciones policiacas, además de capacitación en todas las instituciones encargadas de la seguridad e impartición de justicia.

En su cuarto día de campaña, el candidato al gobierno de Puebla, por el PAN, PRD y MC, Enrique Cárdenas Sánchez propuso regresar las estancias infantiles, implementar una estrategia de seguridad y combate a la impunidad, así como incluir a la sociedad civil en la toma de decisiones del gobierno.

Luego de que el gobierno federal determinará el cierre de estancias infantiles por diversas irregularidades que se detectaron, el candidato a gobernador dijo que fue una mala decisión del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, por lo que el gobierno que encabece retomará este programa federal para hacerlo estatal.

En estos cuatro días de campaña ha escuchado la necesidad de las madres poblanas, quienes reclaman regresar las instancias infantiles, ya que muchas de ellas son jefas de familia y trabajadoras, por lo que es complicado el cuidado de sus pequeños.

"Mantener las estancias infantiles, sé que el gobierno del estado está retirando el apoyo, lo lamento, no debe de ser. El gobierno estatal definitivamente las impulsaría y hacer que haya más, veo muchas chicas y ustedes quienes necesitan dejar a salvo a sus hijos, los niños también necesitan atención especializada. A veces hablamos de las mamás, pero también los niños si no tienen una atención buena en los primeros 15 años de edad, van a tener un rezago el resto de su vida, así están los estudios, entonces llegando al gobierno del estado tendremos que hacer lo conducente para empatar el programa federal pero si garantizar que habrá estancias infantiles", refirió.

Ante su poca actividad en la campaña electoral y de la inasistencia de los líderes partidistas nacionales tanto a su arranque de campaña y a sus actividades proselitistas, Enrique Cárdenas Sánchez rechazó estar desprotegido, pues los partidos se dedican a lo suyo y él se acerca con los ciudadanos, pues ha ofrecido que de ser el próximo gobernador será cercano a las y los poblanos.

En entrevista, el exrector de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) también rechazó que haya una intención de renunciar a la contienda electoral y que en su lugar, el PAN nombre a Enrique Doger Guerrero como candidato, pues afirmó que todos los acercamientos que realice su partido con actores políticos son para sumar a gente al proyecto político o bien para tomarlos en cuenta en un futuro, no en este momento.

En este orden, la tarde de este miércoles tuvo una reunión con miembros del Club Rotario, pues dijo que debe incluir a la ciudadanía y a los miembros de la sociedad civil organizada en su proyecto, pues de ellos escucha sus necesidades y sobre eso construirá su plan de trabajo.

Por otra parte, afirmó que carece de pruebas para afirmar que se planee una elección de estado, con el objetivo de favorecer a Luis Miguel Barbosa Huerta, candidato al gobierno de Puebla y quién es el puntero en las encuestas rumbo a Casa Puebla. Asimismo, sostuvo que hay fuertes rumores de acciones de represión y amenazas, pero no puede afirmar dichos de los que no tiene pruebas.

Para atacar inseguridad no se necesitan más policías: Cárdenas Sánchez

El incremento de más policías a las corporaciones no es una buena estrategia para el combate a la inseguridad, afirmó el candidato a gobernador, Enrique Cárdenas Sánchez, pues se requiere una organización profunda en las corporaciones policiacas, además de capacitación en todas las instituciones encargadas de la seguridad e impartición de justicia.

El académico refirió que la inseguridad es "es el padre nuestro de cada día, hay preocupación por eso, es el punto número uno, lo he dicho seriamente, no quiere decir que con 10 patrullas se resuelva el problema o con uniformes nuevos, tiene un haber una transformación en donde los policías que nos cuidan deben tener una carrera digna, una carrera policial, donde puedan aspirar a algo mejor", señaló.

De esta forma, el candidato a gobernador dijo que su gobierno otorgará sueldos más competitivos, prestaciones y seguridad social a los elementos de seguridad, pues la falta de recursos es lo que provoca que sean tentados por la delincuencia organizada.

Además, insistió que la capacitación debe ser real en los Ministerios Públicos pues actualmente hay deficiencias en el sistema de impartición de justicia y eso debe acabarse, pues los que son responsables de algún delito deben estar en la cárcel y no debe haber injusticia para quienes son inocentes.

Reprocha acarreo de gente a eventos de Morena

Por otra parte, el candidato reprobó el supuesto acarreo de ciudadanos a los eventos que realiza el candidato de "Juntos Haremos Historia en Puebla", pues refirió que quienes van a estos actos proselitistas solo son utilizados.

Además, señaló que esto solo demuestra acciones de la vieja clase política, donde reparten jugos y tortas, pero que se carece de una propuesta de gobierno, de este modo se lanzó duro y crítico al candidato de Morena, PT y PVEM.

"La verdad se me hace muy mal, esos autobuses que ustedes vieron qué significó para los lugares de donde vinieron, cuánta gente se quedó sin transporte público en esos lugares porque se los trajeron al mitin, seguramente se quedaron muchos menos, no se vale, otra vez pensar en la gente, ellos han dicho que van a poner a la gente en el centro y esto no es pensar en la gente, es decir que: me vale sombrilla que la gente no tenga un transporte público, bueno porque se llevaron los camiones, y dónde quedaron las personas", criticó.

A pregunta expresa sobre una posible elección de estado, el candidato dijo que no tiene prueba para pensar que esto sea así, aunque algunos presidentes municipales le han comentado que son presionados, pero no tiene pruebas de sus dichos.

Finalmente, el candidato a gobernador dijo que será hasta mañana cuando comience a salir al interior del estado, pues tendrá reuniones en Tehuacán y en Ocoyucan, para promover el voto con los ciudadanos, en la víspera de la elección del 2 de junio.