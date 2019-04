Aprueba INE escaleta para debate entre candidatos a gobernador

Consejeros electorales avalaron que el debate se divida en dos segmentos, el primero será con una entrevista como entrada y el segundo consistirá en un contraste de propuestas.

El próximo 19 de mayo, en el Complejo Cultural Universitario de la UAP, debatirán los candidatos a gobernador, Luis Miguel Barbosa Huerta, Alberto Jiménez Merino y Enrique Cárdenas Sánchez, quienes a diferencia de otros debates, no realizarán un encuentro "acartonado", pues de entrada se plantea una mini entrevista y en seguida un contraste de propuestas que permita que los tres candidatos interactúen.

Este miércoles, en la sesión de la Comisión Temporal de Debates del Instituto Nacional Electoral (INE) se aprobó la escaleta del debate, es decir, el documento que contiene los tiempos de intervención de los candidatos y los periodistas que serán moderadores de este evento, en una hora con 41 minutos los candidatos expondrán y se confrontarán con propuestas, para que los ciudadanos tengan un mayor panorama de los candidatos y esto influya en la decisión de su voto el 2 de junio.

Los candidatos de Morena, PT y PVEM, Luis Miguel Barbosa Huerta; del PRI, Alberto Jiménez Merino; así como del PAN, PRD y MC, Enrique Cárdenas Sánchez, hablarán de su propuesta de gobierno en tres bloques con los temas: empleo y desarrollo regional; atención a comunidades indígenas y migración; seguridad, federalismo y estado de derecho.

En su intervención, el consejero Ciro Murayama refirió que el INE busca que el debate "tenga un valor añadido frente a las experiencias que hemos tenido y es que pueda permitir una mayor exposición de contraste y plataformas de propuestas, no sólo de personas, sino de los diagnósticos y las propuestas que las fuerzas políticas le ofrecen a la ciudadanía, creemos que mayor información da mejores elementos para decidir y eso también contribuye al ejercicio del voto libre y auténtico", dijo.

El debate, se realizará mediante una moderación activa, con el objetivo de que los candidatos no solo lleguen a este evento a leer documentos, sino que se muestren reales ante los ciudadanos, quienes estarán observando el debate, no sólo a través de los medios de comunicación, sino en vivo.

Los segmentos aprobados por los consejeros electorales señalan que la entrevista que de entrada se realice busca que den a conocer su origen y su personalidad, como tal, pero además en el segundo segmento podrán informar la plataforma política que impulsan, registrada por los partidos políticos que los impulsan.

El debate, explicó Ciro Murayama, será con trato igualitario a los tres candidatos, reglas flexibles, pero se caracterizará por ser más fácil, si se toma en cuenta que el formato es igual al de los debates presidenciales, pues el hecho de que participen solo tres candidatos hará que tengan mejor interacción.

Sin debates acartonados, señala Pamela San Martín

La consejera Pamela San Martín Ríos y Valles, aplaudió que el debate no sea "acartonado", como en otras ocasiones. Ejemplificó que en los debates presidenciales, pocas veces los ciudadanos recuerdan las propuestas de las y los candidatos, solo los tropiezos.

Señaló que los ciudadanos no se acuerdan de las propuestas si es que éstas se leen, por lo que será importante la interacción, "que haya réplica y contrarréplica se confronten, que haya interacción en el ejercicio de debate a gobernador, pero que los candidatos se presten a esto, porque en los candidatos a la Presidencia no se prestaron a debatir. El problema de los debates acartonados es que tampoco se prestan a la propuesta y las experiencias que han habido a nivel nacional si centran en que el papel de la moderación genera un efecto de poder conocer más al contendiente, que se puede incluir este tema, el plantear que el segundo segmento se refiera a las plataformas, a las propuestas temáticas no me parece una mala idea es benéfico sentarlo en ese punto", refirió.

El debate se realizará en el Complejo Cultural Universitario de la UAP, el domingo 19 de mayo, en el que se gastarán poco más de 9 millones de pesos para su organización, por lo que la siguiente semana se instalarán las mesas de trabajo de los representantes de los candidatos a gobernador.