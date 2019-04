Popocatépetl aleja más a turismo nacional que inseguridad de Puebla: Gonzalo Brockman

El volcán Popocatépetl aleja más al turismo que la inseguridad en Puebla, sentenció el presidente del consorcio de hoteles Best Western, Gonzalo Brockman.

En entrevista para Intolerancia Diario, el directivo, indicó que no ha permeado las cuestiones de inseguridad que se han registrado en Puebla, fuera del territorio.

Sin embargo, aseguró que las emanaciones del volcán Popocatépetl, si suenan más fuera de Puebla, lo que ha perjudicado más al sector turístico.

Pero también se dijo optimista al señalar que esperan gran afluencia en la próxima Semana Santa, donde esperan un lleno del cien por ciento.

Señaló que en Puebla se han construido una gran diversidad y maravillosos hoteles al ser una entidad pujante al estar diversificada, “hay negocio para todos”, aseguró.

-¿Cómo ha pegado la cuestión de inseguridad, no han bajado los hospedajes?

-No realmente, ha habido cierta alarma por las explosiones del Popocatépetl, pero bueno, estamos en un país con un entorno de cierta inseguridad, donde se tienen que tomar medidas de prevención.

“Ya sabemos que Puebla es parte del mismo país y se tiene que tener cuidado, pero no es una situación alarmante, afortunadamente”, aseveró el directivo hotelero.

-¿Ha habido cancelaciones por las cuestiones de inseguridad aquí en Puebla?

-No, no cancelaciones, ha habido un poco de alarma con lo del volcán, no está en el lugar oportuno, ni en el momento inoportuno, pero realmente Puebla es una ciudad preciosa e increíble y todo el Estado tiene mucha estructura.



-¿Entonces no ha permeado fuera de Puebla lo que se maneja localmente de cuestiones de inseguridad?

-No ha permeado afortunadamente.

“Se viene la Semana Santa, a partir del Jueves Santo esperamos que se llene la ciudad”.

-¿Esperan 100%?

-Sí, yo creo que si se va a llenar, toda la hotelería turística se va a llenar.

-¿En el caso particular del Best Western?

-Si llegamos al cien, todos los años y este año también, no tenemos duda es una ciudad preciosa, la gente viene aquí a disfrutar su gastronomía y sus bellezas.

Indicó que el hotel ubicado en la avenida 5 Poniente, lo acaban de remodelar, lo que denotara confianza que hay, al llegar a un estándar más alto, por lo que pasa a ser uno de los mejores Best Western del país.

“Fueron alrededor de 50 millones de pesos los que se invirtieron en todas las habitaciones y áreas públicas del hotel, si lo hubieran visto antes, verían que todo es nuevo”, señaló finalmente.

Popo en calma

Mientras tanto, el volcán Popocatépetl continúa en calma, pero sigue en la alerta Amarillo Fase Tres.

El último reporte del Centro Nacional de desastres Naturales (Cenapred), señaló que se identificaron 44 exhalaciones acompañadas de vapor de agua y gases volcánicos.

Además, el 3 de abril a las 20:14 y 22:01 horas, se registraron dos sismos volcanotectónicos, con magnitud calculada de 2.2 y 2.1, respectivamente.

Asimismo se registraron segmentos de tremor de baja amplitud, que en total suman 195 minutos, con estos eventos se observó la emisión de gases y ligeras cantidades de ceniza que se dispersaron principalmente al este-noreste.

Señala que durante la noche del 3 de abril se observó incandescencia sobre el cráter y por la mañana no se tuvo visibilidad hacia el volcán debido a la nubosidad en la zona, aunque se observó la emisión de gases volcánicos.

Continúa el exhorto a no acercarse al volcán y sobre todo al cráter, por el peligro que implica la caída de fragmentos balísticos y en caso de lluvias fuertes alejarse de los fondos de barrancas por el peligro de flujos de lodo y escombro.

Las recomendaciones para la población ante esta actividad son: No hacer caso a rumores y estar atentos a la información que emita la Coordinación Nacional de Protección Civil por sus canales y cuentas oficiales Cenapred y Coordinación Nacional de Protección Civil

Ante la probable caída de ceniza se recomienda:

Cubrir nariz y boca con pañuelo o cubreboca.

Limpiar ojos y garganta con agua pura.

Utilizar lentes de armazón y evitar los de contacto para reducir la irritación ocular.

Cerrar ventanas o cubrirlas y permanecer lo más posible dentro de la casa.

Los escenarios previstos para esta fase son:

Crecimiento rápido de domos de grandes dimensiones y su destrucción en explosiones fuertes.

Persistencia de fumarolas, gas y caídas leves de cenizas en áreas cercanas.

Explosiones de intensidad creciente con lanzamiento de fragmentos incandescentes.

Posibles flujos piroclásticos de mediano alcance.

Recomendaciones

Continuar con el radio de seguridad de 12 km, por lo que la permanencia en esa área no está permitida.

Controlar el tránsito entre Santiago Xalitzintla y San Pedro Nexapa, vía Paso de Cortés.

A las autoridades de Protección Civil, mantener sus procedimientos preventivos, de acuerdo con sus planes operativos.

A la población se le recomienda elevar la atención a los avisos de las autoridades de su localidad y se exhorta a no acercarse al volcán, y mucho menos al cráter.

El monitoreo del volcán Popocatépetl se realiza de forma continua las 24 horas. Cualquier cambio en la actividad será reportado oportunamente. El nivel del Semáforo de Alerta Volcánica dependerá de la evolución de la actividad del volcán, concluye el reporte.