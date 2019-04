Militantes del PRI y PAN en la sierra Norte se inclinan por Miguel Barbosa Huerta

Militantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y del Partido Acción Nacional (PAN) en la Sierra Norte de Puebla se inclinan a favor del candidato de "Juntos Haremos Historia de Puebla", Luis Miguel Barbosa Huerta, afirmaron que han conformado un "ejército electoral" a su favor.

Prometieron que promoverán el voto a favor de Miguel Barbosa Huerta, para que él asuma el gobierno del estado el próximo agosto, después de ganar la elección el 2 de junio, pues es el único candidato que ha recorrido el estado, conoce las necesidades ciudadanas y se ha comprometido con las y los poblanos.

En Xicotepec, el ex coordinador de José Antonio Meade y ex diputado federal del PRI, Carlos Barragán Amador; Ardelio Vargas Fosado, ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal; así como Gabriela Alvarado Lorenzo, quienes el año pasado promovieron el voto a favor de Martha Erika Alonso Hidalgo, ahora se pronunciaron a favor de Barbosa Huerta.

El priista, Ardelio Vargas aseguró que en la Sierra Norte, Luis Miguel Barbosa Huerta, ya tiene promotores del voto, pues afirmó que dio que se ha conformado un ejército electoral que saldrá a pedir el voto a favor del candidato de Morena, PT y PVEM.

"Aquí y ahora está concentrada una representación de su ejército que saldrá primero a convencer a difundir su mensaje y que después nos encargaremos de defender el voto a su favor, después del 2 de junio acompañarlo para respaldar sus acciones como gobernador. Puebla necesita estar unido, el llamado a la reconciliación que usted licenciado Luis Miguel Barbosa ha lanzado es fundamental es fundamental para relanzar a nuestro querido estado de Puebla", dijo Ardelio Vargas Fosado.

A su vez, el priista destacó la capacidad del candidato a gobernador, afirmó que el reto es grande, pero que logrará ganar el gobierno del estado, desde donde su principal obligación debe ser la atención de las y los ciudadanos.

"El reto es grande, pero su reto y capacidad es mucho más grande, tenemos graves problemas de inseguridad que es una condición para el desarrollo y convivencia de los pueblos, el llamado que usted ha hecho a las diferentes instituciones del estado mexicano, para que actúen de manera coordinada y se sumen las capacidades, es fundamental para enfrentar la delincuencia y recuperar la paz y tranquilidad de nuestros pueblos", refirió.

Demandan apoyos al campo y salud

En su mensaje, los priistas y panistas afirmaron que la Sierra Norte de Puebla requiere atención en temas del campo y salud, pues mientras que la producción de alimentos ha disminuido en esta región, hospitales y centros médicos han sido abandonados por falta de atención de las autoridades.

"El campo está abandonado los apicultores, pescaderos, agricultores, pequeños comerciantes y artesanos han estado en el abandono total, nuestros campos que hace 15 años eran nuestro orgullo, apenas produce para comer. El aumento al presupuesto para el campo nos compromete aún más con usted, creemos y confiamos en Miguel Barbosa, por eso será nuestro gobernador", refirió Ardelio Vargas.

A su vez, refirió que las familias reclaman atención en salud, por lo que debe ser prioridad atender este tema, por el siguiente gobierno, por lo que confió en que Barbosa Huerta realmente otorgue apoyos en este rubro.

"Su visita significa para Xicotepec la oportunidad de formar parte de un nuevo capítulo en la historia, un capítulo donde contemos con un gobernador cercano que conozca y atienda las necesidades de nuestra gente, aquí desde este rincón de la Sierra Norte de Puebla, le reiteramos nuestro apoyo y compromiso de salir a votar el 2 de junio por la coalición Morena, PT y PVEM, para que Luis Miguel Barbosa sea nuestro gobernador", dijo.

Los priistas y panistas que se sumaron a la campaña de Luis Miguel Barbosa Huerta refirieron que aportarán capital electoral para que el morenista logre el triunfo, el próximo 2 de junio.