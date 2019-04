Pide Miguel Barbosa que Morena proceda sanción en contra de Alejandro Armenta

El candidato de "Juntos Haremos Historia en Puebla" también pidió que Enrique Cárdenas se deslinde de la campaña negra que se inició por parte del PAN, indicó.

La Comisión de Honestidad y Justicia de Morena debe actuar en contra del senador Alejandro Armenta Mier, pidió el candidato a gobernador de "Juntos Haremos Historia en Puebla", Luis Miguel Barbosa Huerta, luego de que se ventilarán audios en los que el legislador federal se refiere a una pronta muerte del candidato, pero además, que el gobierno será heredado a Fernando Manzanilla Prieto.

En primera instancia, el candidato dijo: "Yo no he escuchado los videos, me los han contado en mi trayecto, me sobresaltó sí, me molestan sí, no veo porque llegar a tanto. La política siempre se ha quedado en el rango de la competencia pero no en este tipo de intenciones, me sorprende de Alejandro. Yo creo que sí, sí deben actuar los órganos internos", refirió.

Y es que, la mañana de este jueves, el director de Soapama de Atlixco, Edgar Moranchel, dio a conocer unos audios y videos en los que se evidencia un supuesto contubernio entre el senador y la exdiputada federal, Violeta Lagunes, en donde el legislador afirma que pronto morirá Luis Miguel Barbosa Huerta y el único beneficiado será Fernando Manzanilla, pues heredará el poder.

En entrevista, el candidato de "Juntos Haremos Historia en Puebla" también pidió que el candidato del PAN, PRD y MC, Enrique Cárdenas Sánchez, se deslinde de la campaña negra que se inició por parte del PAN, por medio del senador Alejandro Rojas Díaz Durán.

Anunció que procederá con una demanda civil y penal en contra del legislador suplente de Ricardo Monreal, quien hizo afirmaciones falsas sobre la adquisición de una vivienda en la Ciudad de México y que perteneció al expresidente Miguel de la Madrid.

Al respecto dijo que la vivienda la adquirió por el ofrecimiento del hijo del exmandatario, Enrique de la Madrid, pero además costó 10 millones de pesos, los que obtuvo gracias a dos créditos que adquirió con Banorte y Bancomer, la vivienda mide 350 metros cuadrados y no estuvo habitada por el mandatario federal, dijo.

Gobierno de Barbosa blindará zona limítrofe Puebla-Veracruz

En Xicotepec, el candidato a gobernador anunció que blindará la zona limítrofe de Puebla-Veracruz, pues es en esta área donde los ciudadanos demandan más seguridad, ya que la delincuencia viene de otros estados.

Además, afirmó su buena relación con el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, con quien emprenderá acciones conjuntas para prevenir y erradicar la ola de inseguridad y violencia en esta región.

"Tengo una buena relación con el gobernador de Veracruz y vamos a blindar al estado, tanto de Puebla como de Veracruz en las dos colindancias que tiene Puebla y vamos a blindar en esta zona que es muy complicada", dijo.

La seguridad es un reclamo social afirmó el candidato a gobernador, al asegurar que pondrá en marcha un plan integral de seguridad y justicia, que incluya la capacitación de elementos policiales, jueces y ministerios públicos.

Da la bienvenida a priistas que se suman a su campaña

En Xicotepec, el candidato a gobernador, Luis Miguel Barbosa Huerta, dio la bienvenida a priistas, perredistas y panistas que se sumen a su proyecto, pues en el evento estuvo presente Carlos Barragán Amador, quien fue diputado federal del PRI.

"Coincido con la gente que tiene otra ideología, vemos a gente de otros partidos, bienvenidos los brazos abiertos a todos y a todas, quiero decirles que la izquierda hoy en el mundo es una actitud frente a la vida, puede una gente decir que no es de izquierda, pero lo es porque tienen espíritu solidario, generoso, que se revele uno ante cualquier injusticia, espíritu democrático, que quiera el beneficio social, aquí todos somos de izquierda aunque digamos que no lo somos, porque es la buena fe así debemos identificarnos", dijo.

De esta forma, el morenista dijo que es de izquierda, sin embargo, es tiempo de reconciliación y de sumar a líderes que quieran hacerlo, pues los ciudadanos demandan reconciliación, para que a partir de esto se genere la paz y tranquilidad que los ciudadanos desean.

Promete gobierno austero

El candidato a gobernador, Luis Miguel Barbosa Huerta, se comprometió a que su gobierno será austero, pero además acabará con la corrupción y no habrá más moches, pues eso frena el desarrollo del estado.

"No defraudare a nadie en el estado, tengo claro que puebla requiere un gobierno basado en principios específicos, primero un gobierno austero, no un gobierno derrochador, no el gobernador con su pareja fifí, yo ya le dije a mi mujer que si la veo con ganas de ser candidato al terminar mi gestión me divorcio aunque la ame", dijo.

En Xicotepec, el candidato recibió el bastón de mando de los ciudadanos, quienes le pidieron no olvidar beneficios en la Sierra Norte de Puebla, que ha sido relegada de beneficios por anteriores gobiernos.