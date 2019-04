Se compromete Miguel Barbosa a designar a un normalista como titular de la SEP

En Azumiatla, el abanderado de “Juntos Haremos Historia” dijo que, de ganar la contienda del 2 de junio, regresará servicios como el registro civil y el ministerio público a las juntas auxiliares.

En reunión con integrantes del Magisterio, el abanderado Miguel Barbosa Huerta, de la coalición “Juntos Haremos Historia”, dijo que de ganar la elección del próximo 2 de junio, al frente de la Secretaría de Educación Pública Estatal será designado una maestra o maestro poblano.

Acompañado de dirigentes magisteriales como Emilio Salgado Néstor, Jaime García Roque, Alejandro Ariza Alonso, Cupertino Alejo y Marte Ariza González; Barbosa Huerta asentó que en Puebla los maestros tendrán el acompañamiento del gobierno para ir al encuentro de una nueva reforma educativa.

Ante docentes de diferentes regiones del Estado se comprometió a establecer una mesa de acuerdos una semana después del 2 de junio e impulsará acciones que dignifiquen y hagan respetar la importancia que representan los maestros como formadores de las niñas y niños poblanos.



Miguel Barbosa dijo estar convencido de que es necesaria una mejora en la educación, basada en el respeto al derecho de los trabajadores al servicio de la educación: “Creo en la permanente capacitación de los mentores no en la evaluación para la permanencia, por eso fracasó la reforma propuesta por el gobierno federal anterior”.



Barbosa Huerta resaltó que en su tarea de reconciliar a Puebla, la educación representa un factor de vital importancia, por ello invitó a las maestras y maestros ahí reunidos a sumarse con su trabajo a propiciar la paz y el bienestar en todos los rincones del estado.



Finalmente, el abanderado de la Coalición “Juntos Haremos Historia” destacó que una de sus prioridades será mejorar las escuelas con piso de tierra y techo de lámina: “allá vamos a llegar y desde ahí vamos a reactivar la economía bajo el principio de no robar, no mentir y no traicionar”, enfatizó.

Devolverá servicios públicos a las juntas auxiliares

Durante un evento en la junta auxiliar de Azumiatla, Barbosa Huerta reiteró la necesidad de devolver a estas comunidades los servicios públicos que les fueron quitados como el registro civil y el ministerio público.



Acompañado del diputado federal y presidente de la Junta de Gobierno en el Congreso de la Unión Mario Delgado, el abanderado garantizó que será un aliado permanente de los presidentes auxiliares, así como de sus diputados federales y locales, sin intermediarios.

En tanto, al hacer uso de la palabra Morena Mario Delgado aseguró que Miguel Barbosa Huerta, encabezará un gobierno honesto, austero cercano a la gente e hizo un llamado a los poblanos para evitar que se vuelva a efectuar un fraude electoral el próximo 2 de junio y pueda llegar la “cuarta transformación”.



“Qué significa la Cuarta transformación para San Andrés, significa que haya oportunidades para los jóvenes, no nos gusta ver a los jóvenes en las calles, que caigan en las adicciones o que caigan en las garras del crimen organizado; para eso necesitamos a un Gobierno que se comprometa con los jóvenes y eso va hacer el gobierno de Miguel Barbosa”, expresó el diputado federal.

Delgado reconoció que existen muchas necesidades en el estado y los recursos públicos no alcanzan por el dispendio, el uso irregular y la corrupción de los gobiernos anteriores.