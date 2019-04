Regresará a Tehuacán la seguridad para las familias: Barbosa Huerta

El estado no le ha ofrecido seguridad personal para esta campaña, afirma el candidato de la coalición de Morena, PT y PVEM, pero tampoco ha tenido incidentes.

La zona de Tehuacán seguirá como la segunda más importante del estado, así se comprometió el candidato a gobernador de la coalición "Juntos Haremos Historia en Puebla", Luis Miguel Barbosa Huerta. Esto significa erradicar la pobreza, apoyar al campo y generar las inversiones en la región que a su vez genere más derrama económica.

En su visita por el municipio de Tehuacán, refirió que aspira a lo mismo que los tehuacanenses, es decir, tener un municipio seguro y sin violencia, donde la vida provinciana se recupere y las familias puedan salir a realizar sus actividades sin miedo.

"Es la segunda zona después de la conurbada de la capital, hay que detonar el campo, hay que estimular el comercio, la industria, la hay, pero hay que detonar el campo, hay que traer justicia y seguridad pública", dijo el candidato a gobernador.

Reiteró que impulsará una reforma a la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado (FGE), con la finalidad de fortalecer a la institución, esto significa la instalación de más Ministerios Públicos, además de la capacitación al personal de este organismo autónomo.

"Impulsar una Reforma Constitucional, reforma legal y claro que es para fortalecer la FGE, el cambio del titular le corresponde al Congreso, son condiciones diferentes, yo no voy hablar del cambio de titular, no me toca a mí, hablo de renovación y fortalecimiento de la estructura de la institución", mencionó.

Ya en entrevista, Barbosa Huerta dijo que, hasta el momento, el estado no le ha hecho el ofrecimiento para que elementos de seguridad lo resguarden, sin embargo, no ha tenido ninguna amenaza o atentado que implique solicitar la seguridad del gobierno.

"No me lo han dicho, creo que pronto me lo dirán y lo analizaré, nada nada, salvo a los toqueteos", dijo el candidato a gobernador.





El poder servirá para hacer el bien

Por otra parte, el abanderado de Morena, PT y PVEM, refirió que el poder servirá para hacer el bien, por lo que en su gobierno se terminará el "sí Señor o Señor Gobernador" y se enfocará a promover acciones que beneficien a las familias.

"Que el poder no sirva para hacer el mal, que sea algo cotidiano, que sea algo de todos los días, debemos encabezar el gobierno en el cual la vida democrática esté garantizada, no por el liderazgo de un hombre, conmigo se acaba ello de el señor gobernador, al poder hay que exigirle que se someta la ley, no someterse al poder, conmigo se acabara la frase de: Sí Señor o Señor Gobernador", dijo.

En su octavo día de campaña, Barbosa Huerta lleva 24 eventos masivos y 70 eventos de campaña, de hecho, esta cifra la contrastó, pues dijo que los otros dos candidatos a gobernador, Alberto Jiménez Merino y Enrique Cárdenas Sánchez no han recorrido el estado y tampoco han promovido el voto como es debido "me preocupa, me preocupa que no estén haciendo nada, si quieren que los ayudemos que nos digan", señaló.

Pide Barbosa Huerta a ciudadanos promover el 1 por 10

En Tehuacan, Barbosa Huerta pidió el voto de los ciudadanos rumbo al 2 de junio, día de la elecciones extraordinarias, que se promueva el 1 por 10, dicha estrategia electoral consiste en que un ciudadano promueva 10 votos más, para que el día de la jornada electoral el triunfo sea arrasador y contundente.

En esta zona, declaró que es un hombre "con valores, yo sí puedo decirles que sueño como sueñan ustedes, aspiro a lo que aspiran ustedes, sufro por lo que sufren ustedes, sueño con un Tehuacán mejor, en un Tehuacán seguro, sufro pensando en que la gente de Tehuacán que no tiene un ámbito sano, se me antoja lo que a ustedes se les antoja, por eso seré un gobernador que tendrá responsabilizarse por una mejor sociedad", puntualizó.

Estuvo arropado por el presidente municipal, Felipe Patjane, quien afirmó que Miguel Barbosa Huerta es "mi padre político", así le levantó la mano y dijo que en sus días que la ley le permita trabajará electoralmente para beneficiar al candidato a gobernador.

Abrirá Congreso de Puebla puerta a iniciativas del gobierno

En su mensaje, el presidente del Congreso del Estado, Gabriel Biestro Medinilla, refirió que el Legislativo abrirá la puerta a las iniciativas que envíe el próximo gobernador de Puebla, pues con esto se ayudará a que se consume la “cuarta transformación”.

Biestro Medinilla refirió que se “impulsarán Reformas que traigan la Cuarta Transformación y en "en ese momento vamos a saber que estamos haciendo historia. Vamos todos con Barbosa porque Barbosa es la garantía de cambio, porque es el único que no ha dejado de trabajar por la democracia en Puebla, Vamos a vivir una gran época y un gran momento histórico, estamos contigo, vamos a estar de aquí los siguientes años respaldándote, trabajando contigo".

En el evento, estuvieron presentes los líderes del PVEM, Juan Pablo Kuri Carballo; PT, Lizeth Sánchez García; Morena, Mario Bracamonte González, quienes conforman la coalición "Juntos Haremos Historia en Puebla".