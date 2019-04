Aprueban iniciativa con miras a postergar 'brexit'

La Cámara de los Lores dio luz verde a la medida para evitar la salida del Reino Unido de la Unión Europea sin acuerdo, con lo que la primera ministra, Theresa May, tendría que solicitar una extensión.

La Cámara de los Lores de Reino Unido aprobó hoy una iniciativa para evitar un "brexit" sin acuerdo el 12 de abril, la fecha más reciente fijada para que Reino Unido se retire de la Unión Europea (UE).



La iniciativa que obligaría a la primera ministra británica Theresa May a solicitar una extensión del "brexit" en lugar de salir de la UE sin acuerdo superó un importante obstáculo tras ser aprobada en la Cámara de los Lores.



La aprobación significa que la autoridad del gobierno de May se debilita aún más porque le da a los parlamentarios la oportunidad de hacer cambios legalmente vinculantes a su fecha de partida solicitada durante un debate en el Parlamento el martes.



La propuesta de Yvette Cooper, ahora será remitida a la Cámara de los Comunes en donde los legisladores tendrán que aprobar las enmiendas hechas en la Cámara de los Lores.



Si los parlamentarios en la Cámara de los Comunes están de acuerdo, la iniciativa recibirá consentimiento real y se volverá ley.



Sin embargo, si los parlamentarios no están de acuerdo o proponen enmiendas alternativas, la iniciativa será regresada a la Cámara de los Lores para continuar el debate.



A pesar de los intentos para frustrar la iniciativa con discursos dilatorios, la moción de extensión del artículo 50 fue aprobada hoy.



La Cámara de los Lores enmendó la iniciativa para darle al gobierno británico más flexibilidad en la duración de la prórroga.



Varios tories (conservadores) fueron acusados por la oposición de intentar "frustrar" la voluntad de la Cámara de los Comunes elegida, la cual aprobó la iniciativa el miércoles pasado, al obligar a una serie de votaciones no concluyentes para demorar la iniciativa y revisarla más.

Con información de Xinhua.