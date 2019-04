Luego de que la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero refiriera que el mando militar de la Guardia Nacional “no es una burla ni una mentira", el ex presidente Vicente Fox Quesada dijo que se trata de “una mentada de madre”.

Fue a través de Twitter que el ex mandatario reclamó a Sánchez Cordero por sostener que el nombramiento de militar en activo al frente de la Guardia Nacional no se trató de un engaño a la sociedad.

Escribió: “No es burla, es una mentada de madre. Un engaño más una mentira. Mayúscula. Mando militar en GN no es burla.- Segob Cd. de México - La Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, aseguró que no es un engaño a la sociedad que vaya a haber un mando militar en la Guardia”.

