‘Maestros por México’ no está a la venta, advierte Elba Esther Gordillo

En San Andrés Cholula, la exdirigente del SNTE advirtió que se debe respetar la autonomía sindical y dijo que esta estará pendiente de la Reforma Educativa.

En Puebla, la exdirigente nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Elba Esther Gordillo, afirmó que la organización "Maestros por México” no está a la venta y convocó a los maestros a continuar la lucha para que este gremio se convierta en un sindicato. A su vez, mostró respeto por el Gobierno Federal que encabeza Andrés Manuel López Obrador, pero advirtió que la autonomía sindical se debe respetar.

Desde San Andrés Cholula, Gordillo puntualizó: "No estamos al mejor postor, maestros por México no está a la venta, no estamos a ver quién da más, estamos por una causa, estamos por un sueño, tenemos esperanza, no pierdan la esperanza y no pierdan la confianza en ustedes mismos porque nosotros haremos lo nuestro. Gracias a Puebla", dijo.

Este domingo, fue recibida en el Segundo Encuentro Nacional de Jóvenes de Maestros por México, cuya líder moral es Elba Esther Gordillo, organización que en el estado lidera Cirilo Salas Hernández, a quien públicamente agradeció su respaldo, pues en los peores momentos - en clara referencia a su encarcelamiento- él estuvo presente.

En su mensaje, pidió a los maestros ser libres, ser dignos y ser inteligentes, no dejarse perseguir por los líderes sindicales, bajo el mando de Alfonso Cepeda Salas, quien "se ostenta" como dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

"Para que los dirigentes no se nos alboroten y dejen la voluntad de cada uno de los trabajadores de la educación. Ahora miren, no hay necesidad de pelearse con los secretarios generales de sus secciones, ellos no tienen bronca, lo que pasa es que ellos tienen poco cerebro porque si fueran otros, no los andarían persiguiendo, sumarían. El problema no está ahí, el problema está en la Ciudad de México, el problema está con la ilegitimidad de quienes se ostentan hoy en una dirección sindical que no les pertenece", refirió.

Durante el evento también agradeció al diputado federal, Guillermo Aréchiga, quien viene de las filas del SNTE, Moisés Jiménez Sánchez, Tomás Vázquez y Ernesto Salomón Delgado, impulsores de "Maestros por México", pero pidió a los líderes de maestros de diferentes regiones concentrados en un Salón Social en San Andrés a ser libres.

"Asuman la responsabilidad de ser ustedes. Ser libres, de ser dignos, y si quieren ser líderes trabajen para ser líderes, vean en ustedes mismos si hay con qué, si están dispuestos a pagar el precio, no es fácil, normalmente se tiene poder y todo mundo envidia, todo mundo dice que así mírala que bonitos zapatitos, qué bonito vestido, era tal marca le viste su bolsa, oye viste cómo se pintó, cuántas veces se habrá operado, las amantes que tiene, pero se darán cuenta de las horas que no habrá dormido sabrán las tensiones que se tienen cuando se llegarán un evento, sabrán lo que implica, por fortuna eso ha mejorado”, dijo.

Gordillo convocó a los maestros a realizar trabajo de campo, pues ella y los enlaces en cada entidad están trabajando para fortalecer esta organización que nació recientemente, la que en Puebla ya suma más de cinco mil maestros agremiados.

#Ahora || Durante el Segundo encuentro Nacional de Jóvenes Maestros por México, donde @ElbaEstherGM dicta una conferencia, se condicionó el paso a la prensa.



🤬 No quieren que se entreviste a la líder magisterial Elba Esther Gordillo.



📷 fotos vía @yazcurinoticias pic.twitter.com/AyEeiQYHE1 — Intolerancia Diario (@IntoleranciaID) 7 de abril de 2019



Dijo que "si estamos acuerdo de que esta lucha va más allá que el señor Cepeda y Díaz, que esta lucha nuestra es de gran alcance y envergadura nos va a ir muy bien, todo es por etapas y por momentos. Yo les pido que vayan a sus estados con un ánimo renovado que no esperen línea, ustedes trabajen".

La reunión que se llevó a cabo antes del mediodía en San Andrés prevaleció con hermetismo, los medios de comunicación tenían prohibido ingresar, debido a que así lo pidió la exdirigente nacional del SNTE; sin embargo, bajo la condición de no entrevistarla, se permitió el acceso.

Maestros por México estará pendiente de Reforma Educativa

En su mensaje, la líder moral de "Maestros por México”, Elba Esther Gordillo, dijo que esta organización a nivel nacional estará pendiente de la Reforma Educativa, pues básicamente se lucha por dos ejes: una escuela pública de excelencia y los derechos de los trabajadores de la educación.

Ya en entrevista, el líder nacional de “Maestros por México”, Tomás Vásquez refirió que esta organización no coincide con una estrategia de lucha que bloquee, que afecte a terceros y que no privilegie el diálogo con las Cámaras de Senadores y de Diputados Federal.

"No coincidimos con la estrategia de lucha que afecte a la sociedad como manera de exigir que los derechos de los trabajadores sean reivindicados de manera diferente, hay formas de hacerlo sin violetas esa línea tan delgada que existe ante la libertad de expresión", dijo.

Refirió que por medio de esta organización, se busca la autonomía del trabajo, de elegir directamente a sus líderes y esto conlleva a no depender de nadie, pues "la función principal de un líder sindical es ver y velar por los derechos de los trabajadores sin depender de nadie, si se depende de alguien no se tiene autonomía y no habrá la suficiente capacidad para poder participar", refirió.

En su oportunidad, René Fujiwara, nieto de Elba Esther Gordillo, emitió un mensaje a los maestros jóvenes a quienes les convocó a luchar por su libertad y autonomía sindical, pues si bien él no es maestro, si puede contribuir con ideas para avanzar e este proyecto que de educación, por medio de Maestros por México, pues hoy las condiciones en el país son distintas.