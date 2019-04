Asegura Miguel Barbosa que constructores tendrán obra con el mejor proyecto

Acusó que a “El Grillo”, lo solaparon autoridades gubernamentales anteriores.

Al garantizar a los socios de la CMIC que el presupuesto para detonar la industria de la obra se quedará en Puebla -pero a través de los mejores proyectos para dinamizar al sector que pasó ocho años en el olvido- el candidato a gobernador de Juntos Haremos Historia, Luis Miguel Barbosa Huerta reveló que la violencia electoral generada en los comicios del domingo uno de julio derivó del contubernio entre autoridades del pasado con grupos delictivos de narcomenudistas como "El Grillo".

En compañía de José Antonio Hernández González, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), Barbosa Huerta también subrayó que durante su gestión no existirán constructores consentidos, ni cualquier tipo de pago para desarrollar obras.

Advirtió a los empresarios que tendrán piso parejo porque durante su gestión no va a haber moches, pero sí obra de calidad.

“Ustedes tienen derecho a la ganancia lícita, no están obligados a dar a ganar ningún dinero ningún dinero (a intermediarios), así se los digo no existirá una condición de privilegio; cuando presenten la mejor propuesta y la obra sea de mejor calidad, mejor calidad, pero nunca un contubernio con la autoridad. Nunca se los digo de manera clara a todas y a todos ustedes no tendrán que dar ningún dinero por obras, sí los mejores proyectos”.

Precisó que “nadie está recaudando dinero para mi campaña, mucho menos de su familia como un hermano o hermana que esté cobrando a socios de cualquier cámara para entrevistarse con el candidato morenista”.

“No estoy creando círculos de privilegio, quién les diga algo y les pida algo díganle que digo yo que no he autorizado nada de ello”.

A los constructores reiteró que quiere ser su amigo porque quiere respetarlos y porque quiere que lo respeten para llevar una relación muy positiva.

Bajo ese panorama propuso al sector a través de la empresaria “Tresita” un trabajo común, que realicen un proyecto de reforma para ley de obra pública para evitar reinventar las políticas cada tres o seis años.

“A todas las cámaras y a los colegios pido que se incorporen al programa de gobierno, quién encabeza el programa de gobierno es Ignacio Mier, le voy a pedir que se contacte con el presidente de la CIM (José Antonio Hernández) para que pueda regresar esa relación con los presidentes de las cámaras integrantes de los colegios, integrantes del sector y podamos crear una propuesta compatible y posible al programa de gobierno”.

Solaparon a delincuentes

Destacó que en Puebla se quedaron a vivir bandas criminales de secuestradores, de sicarios para dedicarse al cobro de piso, además para el abigeato, extorsión y todo tipo de violencia que hoy ocurre en toda la entidad, que debió erradicarse desde el primero de julio de 2018.

“Déjenme decir algo, con un poquito de arrogancia, qué debí ser el gobernador electo en el 2018, yo tenía perfectamente claro que hacer, y voy a hacer cuando sea gobernador de Puebla, vamos a poner en marcha la reestructuración de todas las policías del estado y las de los 217 municipios, vamos a profesionalizar a los les tenemos, se les debe de pagar lo decoroso para que puedan vivir con su familia”.

Bajo ese contexto, indicó, que también dotarán a las corporaciones de las estrategia, los efectivos se tienen que certificar las y se debe de crear inteligencia policial para que tengan las herramientas para enfrentar al crimen organizado y al común, pero en coordinación con el esquema de la Guardias Nacionales y el programa de paz y seguridad pública del proyecto del gobierno Federal.

“Tenemos que entender que el combate a la pobreza va a servir también para que la sociedad y la juventud no tienen no tengan otro camino que buscar en la actividad criminal la única forma de vida, ya no lo tenga y tenemos que convertirlo el crimen organizado sólo así podemos pensar que los asuntos de seguridad pública atentan contra la paz de las familias contra el patrimonio de la gente contra la actividad económica en todas sus formas va a empezar a disminuir”.

Aseguró que Puebla se volvió el estado más violento del país, lo ocurrido el primero de julio en las calles de la capital, con bandas de delincuentes que se apoderaron de Puebla para atemorizar para robar urnas.

“Saben quiénes fueron esas que hoy se sabe forman parte del narcomenudeo de ese señor que sale en medios que le apodan El Grillo lo han visto verdad y eso era al servicio de un partido político que con él y con el solapamiento de la autoridad eso no es normal. Eso es lo que creo la condición de un poder público que se desvío y no puede ser y no puedo ser un gobernante ajeno a una realidad que necesita la aplicación de las leyes”.