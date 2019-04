Autoridades de seguridad de Puebla necesitan realizar un proceso de estudios delictivos: Adolfo Karam

El fundador de la Policía Municipal conminó a los responsables de proporcionar certidumbre a los ciudadanos a mantener una perfecta coordinación con las autoridades de los más de 15 municipios conurbados.

Para paliar los elevados índices de inseguridad que mantienen azorados a los habitantes de Puebla capital urge realizar un proceso estudios colectivos delincuenciales conocer perfectamente bien la problemática de lo que está ocurriendo en la ciudad, recomendó el creador de la Policía Municipal, Adolfo Karam Beltrán, a la administración municipal y a María de Lourdes Rosales Martínez titular de la SSPTM.

Además conminó a los responsables de proporcionar certidumbre a los ciudadanos a mantener una perfecta coordinación con las autoridades de los más de 15 municipios conurbados de la Angelópolis, para que comiencen a notarse resultados substanciales en seguridad y los pobladores tengan la certeza que sus autoridades sí están trabajando.

“Debe de empezar su iniciar un proceso estudios colectivos para que se pueda dar cobertura a la mayor parte de los lugares inseguros en donde se están desarrollando las actividades delictivas para lograr un beneficio real de todas las entidades”, subrayó.

Valoró que el gobernador en turno de hace 20 años tomará la decisión de autorizar la creación de la Policía Municipal porque esa acción derivó en más paz tranquilidad y estabilidad social en el municipio más importante del estado.

Lamentó que la curva de inseguridad de Puebla se acelerara cuando arribaron los panistas a gobernar el estado y al municipio porque asestaron un gran golpe político a su correligionario Eduardo Rivera Pérez durante su trienio, al ordenar y retirar a todos los policías comisionados que tenía la SSPTM de la administración estatal, así el otrora exejecutivo (Rafael Moreno Valle) acabó con un plumazo con la seguridad del municipio, sin que hasta la fecha se vuelva a recuperar lo que se había ganado antes de ese acto ilógico e irracional porque ahora la secretaria en turno María de Lourdes Rosales Martínez no puede ni poner en marcha acciones contundentes para parar la gigantesca ola de inseguridad que cubre a la Angelópolis.

“Desafortunadamente llegan los panistas acabaron con el esquema de seguridad que se tenían se complicó porque trajeron agentes del Estado de México y de otros lugares y como titulares de las corporaciones. No digo que esas personas no sean capaces pero cada ciudad tiene sus peculiaridades”.

Ejemplificó que si traen al exalcalde de Nueva York, Rudolph Giuliani a Puebla, fracasará por desconocer la forma de trabajar de los grupos delincuenciales y de su comportamiento.

Lamentó que las autoridades siguientes hayan dejado caer todas las acciones policiacas encaminadas en el pasado por falta de planeación y desvirtuarán las acciones al llevar a personas sin experiencias y conocimientos a la SSPTM para tirar todas las acciones positivas, así todo se desmoronó, por esa causa, ahora los ciudadanos son asaltados todos los días, son secuestrados y la situación al parecer no tiene fin.

La incapacidad es el factor común de la policía para hacer sentir a los poblanos seguros de caminar por lo menos en la acera de donde viven.

El excreador de la corporación municipal en 1999 dividió a la ciudad en cinco sectores para hacer frente a la delincuencia. Además, generó la Ley y el Reglamento de la Policía Municipal de Puebla y hasta el uniforme de los efectivos del principal municipio de la Angelópolis.

La insolvencia es el factor común de la Secretaría de Seguridad porque no hay acciones preventivas, no hay un estudio delictivo de la ciudad, no hay un estudio de lo que está ocurriendo en cada colonia y en cada zona conflictiva, no existe una presencia policial real y, sobre todo, carece de trabajos de inteligencia.

Además, no existe estructura que lleve a un desarrollo de trabajo policial para que arrojé un resultado en favor de los ciudadanos y para reducir los índices delictivos, no saben ni siquiera en donde se cometen realmente y en qué zonas ocurren los más graves, declaró.

Las corporaciones si no conocen nada sobre esos temas o si hacen caso omiso de esas tácticas, pues no tienes la capacidad de dirigir una policía municipal, además deben de contar con estudios delictivos semanales que de tener un panorama amplio que den la posibilidad de prevenir, de esa forma dan la impresión de no tener capacidad operativa y reactiva ni nada, son como unos niños que empiezan a descubrir el mundo.

Acentuó que da el voto de confianza a esta gestión municipal para que puedan sacar adelante el tema seguridad, den certeza y certidumbre a los ciudadanos de Puebla, pero inevitablemente necesitarán ayuda.