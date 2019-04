Replicará Miguel Barbosa Huerta las consultas ciudadanas que realiza AMLO

Informó que al cierre del próximo 15 de abril lleva recorridos municipios que conforman las 7 regiones del Estado.

Los temas de impacto social como la tarifa del transporte público y la revocación de la concesión del servicio de agua potable serían sometidos a una consulta ciudadana, reveló el candidato al gobierno de Puebla, Luis Miguel Barbosa Huerta, impulsado por la coalición "Juntos Haremos Historia en Puebla".

De ganar el próximo 2 de junio, Barbosa Huerta, replicará parte de las acciones que a nivel federal realiza el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador; por ejemplo, poner en marcha las consultas ciudadanas y decidir junto con el pueblo acciones en temas difíciles.

"Los gobiernos asumen la responsabilidad de gobernar y yo no me voy a echar para atrás en ningún momento, para hacerlo tendré que tomar decisiones complicadas sí, pero siempre consultadas con la gente, no duden que vayamos a una consulta para cada momento complicado en el tema de tarifas, en el tema de decisiones fundamentales esto es un tema fundamental. El agua es algo que se debe ver y revisar pero siempre debo estar consultando lo con el pueblo y con la gente los temas fundamentales, no me voy a echar para atrás en las decisiones pero sí consultaré con la gente los temas de gobierno", refirió.

La tarde de este lunes, el candidato a gobernador se reunió con concesionarios del transporte público, quienes entre otras cosas le pidieron aumento a la tarifa, reformar la Ley del Transporte Público del Estado para echar abajo la Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA), así como el servicio de taxis ejecutivos, por medio de las plataformas digitales como Uber, Easy Taxi y Cabify y Didi.

El candidato gobernador refirió que sería aventurado señalar si su gobierno, igualaría la tarifa del transporte público al de RUTA, pues dijo que él está participando en un proceso electoral y de ganar el próximo 2 de junio entonces analizará detalladamente el tema, pues señaló que quienes viven del transporte tienen familias y se generan empleos directos e indirectos, pero a su vez dijo que la ciudadanía se vería lastimada con aumentos, por ello reitero que este tema lo someterá a una consulta.

"Es un tema complejo, pero es un asunto que hay que resolverlo, como no lo resolvieron a tiempo, llevan 11 años con la misma tarifa la tarifa más baja, también son gente que trabaja, son gente que mantiene a sus familias pero del otro lado está el pueblo, está la gente que requiere un servicio digno que tiene poco ingreso que el transporte es un asunto de primera necesidad hay que estudiar para resolver este tema. El tema depende de estudios socioeconómicos, pero hoy no soy gobierno para opinar sobre eso, yo vengo a tener un diálogo con transportistas qué es un sector lastimadísimo por los abusos contra ellos en todos los sentidos", refirió.

Respecto a RUTA señaló que sólo se trató de un negocio que en su momento llevó a cabo el gobierno panista que encabezó Rafael Moreno Valle Rosas, por lo que será un tema que puntualmente analiza una vez estando en el gobierno del estado, pues confió en que ganará la elección, el 2 de junio.

Promete Barbosa Huerta revocar contratos de servicios públicos

Por otra parte, el candidato a gobernador, dijo que revocará los contratos de servicios públicos que dan entrada al Organismo Público Descentralizado Ciudad Modelo, pues no es posible que se viole la autonomía de los municipios, quienes actualmente tienen un litigio ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

"Yo soy de la convicción de que los servicios de agua deben de ser municipalizados, vamos a estudiar de qué se trata este asunto de haber privatizado el servicio de agua en la capital lo vamos a estudiar no quiero anunciar un asunto de municipalización inmediata yo digo que lo voy a estudiar, pero mi convicción personal es que son servicios que debe dar el estado a la gente. No tengas duda vamos a revocar esa figura que arrebató a los municipios, cinco municipios el cobro de impuestos predial de derechos de uso de suelo, les vamos a devolver esa condición de privilegio de haber instalado ahí un parque industrial, vamos a hacer las cosas bien, vamos a hacerla que tengan un buen desarrollo municipal por todo lo que ha llegado ese lugar", dijo el candidato a gobernador.

Cabe señalar que este tema fue impulsado en el gobierno que encabezó Rafael Moreno Valle, por lo que el candidato a gobernador dijo que será un tema de urgente atención, debido a que se viola la autonomía de los municipios.

Mano dura contra la delincuencia organizada, promete Barbosa Huerta

El candidato al gobierno de Puebla, Luis Miguel Barbosa Huerta, prometió poner mano dura en contra de los delincuentes organizados que operan en la entidad, dedicados a las drogas o al robo de hidrocarburos para su venta ilegal, señaló que hoy los ciudadanos reclaman la seguridad y cero violencia, por lo que refirió que habrá coordinación con el Gobierno Federal para implementar una estrategia integral que ayude a prevenir y a combatir los delitos.



"El fuero federal tiene instancias en el estado y nosotros somos coadyuvantes con la autoridad Federal, vamos a tener una coordinación. Yo creo que es otra época nosotros tenemos que hacer funcionar nuestro Sistema Estatal de Seguridad Pública, con los cuatro sistemas el policial, el de Procuración de Justicia que es la Fiscalía General del Estado; del Sistema de Administración de Justicia que es el Poder Judicial y el sistema penitenciario y hacerlo funcional junto con la prevención del delito; la educación, la reactivación económica y hasta los valores culturales de la familia", dijo.

En este orden, el candidato a gobernador refirió que a través de los foros ciudadanos que realice en campañas recogerá las propuestas ciudadanas y con ello, una vez que llegue al gobierno pondrá en marcha una estrategia integral para atender esta demanda ciudadana.

Confirma Barbosa Huerta asistencia a debate del INE

Por otra parte, el candidato a gobernador, Luis Miguel Barbosa Huerta, confirmó que participará en el debate que organice el Instituto Nacional Electoral (INE), el próximo 19 de mayo pues así lo marca la Ley Electoral, analizará en su momento las invitaciones que realicen estudiantes de las universidades en el estado, pero no participar en un encuentro que organice una sola cámara empresarial es decir exclusivamente la Coparmex.

Señaló estar abierto a todos los sectores de la sociedad; sin embargo, tiene compromisos con todos los sectores y no con una sola cámara empresarial, así refirió que "yo voy a ir a un solo debate, al del INE, por lo menos es lo que tengo hasta hoy decidido. Voy a estar viendo mi agenda, mi agenda es muy intensa, no soy nadie que se sienta ganador ni nada por el estilo, pero tengo el compromiso de poder estar en todo el territorio estatal en todo el territorio Estatal me voy a concentrar. Pedí que se reunieran todas las cámaras y no una por una, voy a ver si puedo concentrar así a los empresarios porque le doy mucha importancia a todos", refirió.

Finalmente, candidato al gobierno del Estado informó que al cierre del próximo 15 de abril lleva recorridos municipios que conforman las 7 regiones del Estado, hasta este lunes en su noveno día de campaña, ha realizado 70 reuniones o actos de campaña y 24 eventos masivos en los municipios, siendo el candidato que más ha visitado el interior del estado.