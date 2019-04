Sale de la capital Enrique Cárdenas, esta semana arranca promoción en la Sierra Norte

Marko Cortés Mendoza, dirigente nacional del PAN, estará apoyando al candidato a gobernador el próximo miércoles.

Después de 12 días de campaña, el candidato al gobierno del estado, del PAN, PRD y MC, Enrique Cárdenas Sánchez, saldrá del centro de Puebla para promover el voto. Su viaje lo emprenderá primero por municipios que conforman la Sierra Norte del estado, pues aunque ya visitó Tehuacán, la reunión fue privada con militantes del Partido Acción Nacional (PAN), más no fue un acto abierto a los ciudadanos para pedirles el voto rumbo al 2 de junio.

Su bandera electoral será combatir a la inseguridad, impunidad y corrupción, propone dignificar el trabajo de los elementos policiales, otorgar incentivos y capacitación, pero además plantea una estrategia integral que ayude hacer más eficiente la atención a los ciudadanos, por medio de más Ministerios Públicos y jueces, "la idea es estar en los 26 distritos y más que eso, creo que voy a platicar directo con las personas y ver sus problemas completos aunque como ustedes saben uno de los principales temas es la inseguridad, está cañón", dijo.

El candidato al gobierno de Puebla, saldrá una vez que al estado lleguen a respaldarlo dirigentes del PAN, tanto de los estados, como el nacional, Marko Cortés Mendoza, visita con la que, a decir de Cárdenas Sánchez quedarán fuera las especulaciones del poco respaldo de los partidos políticos que lo impulsan en candidatura común.

"El apoyo que les comento de los partidos está fuerte, incluso de otras fuerzas políticas también, no voy a decir nombres porque les llueve por otros lados, pero hay de los otros partidos que no están en estos tres grupos que no les gusta quien está en frente, hay un apoyo por ese lado", declaró.

A diferencia de otros candidatos, especialmente de Luis Miguel Barbosa Huerta, dijo que no hará eventos masivos, ya que prefiere tocar puestas, ver cara a cara a los ciudadanos y pedir su sufragio.

Por otra parte, señaló que el estado requiere salir de la pobreza en la que se encuentra, pues "la acción pública tiene que estar en función de las personas y de las familias, no al revés, no las familias y las personas en función de quienes gobiernan, parece fácil parece sencillo pero ese es el tema cambiemos el chip el chip es las personas son las importantes las comunidades son las importantes por eso me gusta verlos a los ojos porque es un compromiso personal", refirió.

Por otra parte, el candidato a gobernador dijo que no le preocupan las encuestas, pues al final los ciudadanos van a emitir su voto el próximo 2 de junio, en tanto que él continuará haciendo campaña como ciudadano.

Previo a un encuentro con medios de comunicación, Cárdenas Sánchez estuvo con estudiantes de la Universidad Madero, a quienes les pidió su voto y trabajar para cambiar el rumbo del estado. Durante la reunión dijo que es necesario combatir la pobreza y la desigualdad, por lo que el gobierno que encabece se enfocará en acciones estratégicas para atender este tema.

PAN confirma que Cárdenas se quiere deslindar de partidos

En conferencia de prensa, el secretario general del PAN, Francisco Fraile García, confirmó que el candidato Enrique Cárdenas Sánchez, intenta desligarse de los partidos políticos que lo impulsan en candidatura común, sin embargo, esto no es mal visto por las fuerzas políticas, pues dijo que al final es una estrategia que le funciona al candidato, por la cercanía que está logrando con los ciudadanos.

"En ningún momento hemos dejado solo al candidato creo que le hemos dado un acompañamiento, él quiso mostrarse como ciudadano tal cual sin el apoyo del Partido Acción Nacional, cosa que a mí me parece extraordinaria, pues sale de los métodos tradicionales y absurdos del acarreo de la compra de la voluntad política, esta forma de comparar las campañas ha logrado que nuestro candidato tenga un aumento en la preferencia con las giras que iniciamos en esta misma semana más la presencia del presidente nacional del partido y la estructura partidista, no quedará ninguna duda al respecto de que el Doctor Cárdenas y el PAN, con toda seguridad va ganar esta elección", dijo.

En su intervención, la dirigente del PAN, Genoveva Huerta Villegas, criticó la estrategia de campaña de Luis Miguel Barbosa Huerta, quien ha realizado más de 70 eventos con los ciudadanos, así como 24 actos masivos en los diferentes municipios de las Siete Regiones de Puebla.

La líder del PAN criticó a Barbosa Huerta al afirmar que está gastando demasiado dinero, a pesar de que este partido en su momento también realizo actos masivos de campaña, no en esta elección, pero si en los procesos de 2018 y 2016.

"La campaña de Enrique Cárdenas se caracteriza por la sencillez y por la cercanía que ha tenido con las personas a quienes ha ido convenciendo casa por casa, cara a cara y mano con mano un estilo que contrasta totalmente con el acarreo y con el candidato que rechaza el contacto con la gente y que gasta millones y millones de pesos".

Finalmente, se informó que el miércoles estará en Puebla el líder nacional del PAN, para acompañar en actos de campaña al candidato a gobernador, Enrique Cárdenas Sánchez a promover el voto.