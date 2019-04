Dejen de utilizar al campo para las fotografías: Jiménez Merino

Al conmemorar el centenario del asesinato de Emiliano Zapata, el candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) al gobierno del estado, Alberto Jiménez Merino lamentó que al campo solo se le utilice con fines políticos "para tomarse la fotografía y por ver jodidos a los campesinos se les den apoyos por ocurrencia".

Al acudir a Ayoxuxtla de Zapata donde se firmó el Plan de Ayala el candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la gubernatura de Puebla, Alberto Jiménez Merino, refrendó ante habitantes de esta comunidad sus compromisos para detonar el campo poblano.

Señaló que como lo hiciera el Caudillo del Sur, su gobierno buscará un nuevo comienzo en beneficio de los campesinos y desposeídos, así como terminar con las condiciones de vida que han heredado los últimos gobiernos, con la falta de caminos, carreteras destrozadas y ausencia de apoyo para el agro, entre otros.

Insistió en que muchos se acercan a los campesinos solo para tomarse la foto y nunca regresan, pero recordó que en su caso como mixteco conoce la región y ha trabajado con los productores para el desarrollo de proyectos.

Al reunirse con pobladores de esta localidad perteneciente al municipio de Huehuetlán El Chico, el abanderado tricolor propuso que donde no haya agua, se impulsarán las agriculturas de conservación, la protegida y la orgánica.

Precisó que este lugar es un modelo mundial de captación de agua, puesto en marcha en 600 hectáreas, proyecto agroalimentario en el que él colaboró con la comunidad hace 25 años, a fin de cubrir sus necesidades.

Asimismo, dijo que se pondrá en marcha un programa de captación, aprovechamiento y almacenamiento del vital líquido en zonas rurales, así como la recarga de los mantos acuíferos de Puebla, a fin de recuperar los volúmenes y lograr mejores condiciones de vida.

En la mixteca poblana, refirió que su campaña será austera, sin eventos grandes ni derroche de dinero, pues sólo visitará a sus amigos en las comunidades y municipios donde ha trabajado durante los últimos 27 años.

Reiteró sus propuestas entre ellas que habrá un presupuesto anual de mil 500 millones de pesos para su fortalecimiento, pues en ocho años nunca se ha pasado de 350 millones por año, mientras en la última administración priista fue superior a los mil millones

Destacó que tiene que darse el apoyo oportuno con insumos para los productores, que las semillas, fertilizantes se entreguen a tiempo, que la entrega se compatible con inicio de lluvias

"Por eso en este nuevo comienzo, a Alberto Jiménez Merino no lo verán haciendo eventos de derroche, no lo verán en las bardas, no lo verán en espectaculares, lo verán yendo a saludar a sus amigos y a todas las comunidades donde hemos trabajado durante 27 años, junto a los poblanos", puntualizó.

Jiménez Merino indicó que los gobiernos priístas aplican una política realista para impulsar al campo, otros niveles de gobierno no se han enfocado en el fortalecimiento de su desarrollo.

El ex delegado de la Secretaría de Agricultura Ganadería, Pesca y Alimentación reiteró que no hubo una política estatal en los últimos ocho años acorde a los requerimientos del campo donde vive la tercera parte de la población.

Indicó que se da la ocurrencia de dar mototractores, o algunas semillas, pero solo para aparecer en la fotografía pero en el fondo son cosas que no necesitan los campesinos.

Dijo que si se les preguntara a ellos sabrían que es lo que se necesita y la producción del sector rural se elevaría.

Tras montar una guardia de honor en el monumento al líder militar y campesino, así como colocar una ofrenda floral, el candidato visitó el Museo de Zapata del Plan de Ayala, el cual se comprometió a dignificar cuando sea gobernador del Estado, al igual que la reconstrucción de la escuela y el palacio municipal, que resultaron dañados en el sismo de 2017.