Pide López Obrador a concesionarios frenar abusos en costos de combustible

Informó que de no acatar el llamado, su administración crearía sus propios puntos de venta.

Al refrendar su compromiso para que no se incremente el precio de las gasolinas, el presidente Andrés Manuel López Obrador exhortó a los concesionarios a actuar con responsabilidad y revisar los márgenes de unidad, con el propósito de frenar abusos a los costos del consumidor.

Agregó que si los distribuidores del hidrocarburo no atienden el llamado, la administración federal creará su propio grupo de estaciones de venta.

Sostuvo: "Si no se entiende (el llamado), si no funciona este mecanismo para que no haya aumentos en los precios de los combustibles, entonces pensaríamos en crear un grupo de estaciones de venta en el país".

Lo anterior, luego de que el subsecretario de Hacienda, Arturo Herrera, revelara que los distribuidores absorben el 63 por ciento de los estímulos para el combustible.

Sobre estos puntos de venta del gobierno, el mandatario explicó que serían lugares donde se vendería a precios “justos”.

"En la Ciudad de México la gente hace hasta colas para cargar gasolina en la estación que tiene la Secretaría de Marina porque, además de buen precio, se dan litros de al litro", comentó en conferencia matutina.