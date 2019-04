El Ayuntamiento sufre de parálisis laboral: Enrique Guevara Montiel

El regidor panista insistió que las campañas electorales no imposibilitan mantener el dinamismo laboral.

El Ayuntamiento sufre parálisis laboral sin precedentes derivada de una mal entendida veda electoral, advirtió el regidor panista Enrique Guevara Montiel, al calificar como un grave error la determinación de la administración a cargo de Claudia Rivera Vivanco, porque los ciudadanos del municipio más importante del estado demandan acciones concretas para resolver los problemas que arropan a la ciudad.

Las campañas electorales que comenzaron el domingo 31 de marzo, explicó, no imposibilitan mantener el dinamismo laboral, pues una aspecto bien claro, es la difusión, que efectivamente no puede realizarse y otro punto es el efectuar las actividades que puede realizar cada dependencia sin inconvenientes; pero al parecer las autoridades aún no entienden, lamentó.

Ante esa mala imagen propiciada por falta de conocimiento de causa, reprobó la ley mordaza impuesta por las autoridades a representantes de medios de comunicación por la malinterpretada veda electoral.

Guevara Montiel ejemplificó que los temas trascendentales: seguridad y de protección civil, tanto, María de Lourdes Martínez Rosales como Gustavo Ariza Salvatori, tienen la obligación de responder las preguntas de los reporteros de cualquier medio de comunicación.

Es un grave error, refrendó, que los funcionarios tienen la obligación de seguir en el tema, no evadir responsabilidades.

“Sí tienen que responder a ustedes, medios de comunicación, sino les contestan entonces no están haciendo nada, literalmente, porque no están dando un resultado positivo, sobretodo en seguridad, tema donde todos los ciudadanos se quejan”, subrayó.

Los dos meses en el limbo dará la impresión que no se trabaja, que no se hace nada, pero no son 60 0 61 días comunes más, mencionó.

“Además pareciera que ahora sí les da por sacar las cosas, pero no pueden, yo si veo una parálisis y no tiene porqué ser así”.

Bajo ese panorama pidió al gobierno de Claudia Rivera continuar trabajando, al insistir que las autoridades en turno tienen una obligación que la ley les confirió el día en que protestaron en sus diferentes cargos porque de lo contrario después del dos de junio literalmente no tendrán nada positivo que informar.