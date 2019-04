Se confirma 21° temporada de La Ley y el Orden: Unidad de Víctimas Especiales

La serie más longeva en la historia de la televisión superando en cantidad de temporadas a la original “Law & Orden (1990-2010) y a Gunsmoke (1955 a 1975).

Para los fans de la serie policiaca y detectivesca “La Ley y el Orden: Unidad de Víctimas Especiales”, está confirmada la 21° temporada, convirtiéndose así en serie más longeva en la historia de la televisión estadounidense, batiendo también récords de audiencia.

Considerada por los críticos como una de las series más exitosas de todos los tiempos, “La Ley y el Orden”, es uno de los programas guionados, no animados de mayor permanencia y raiting de la televisión estadounidense superando en cantidad de temporadas a la original “Law & Orden (1990-2010) y a Gunsmoke (1955 a 1975).

Recordando y de la protagonista

“La Ley y el Orden: UVE” ha sido vendida a más de 250 territorios alrededor del mundo. La serie se estrenó por primera vez en 1999 y se centra en la teniente Benson y el resto de la Unidad de Víctimas Especiales del Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York, que investiga delitos de agresión sexual, abuso infantil y violencia doméstica.

Mariska Hargitay protagonista de esta serie, ganó un premio Emmy y un Globo de Oro por su aclamado desempeño en el show, de esta manera ​​la teniente Benson, se ha convertido en el personaje de género femenino de más larga duración en una serie de acción en vivo en horario estelar.

De los premios e invitados

La serie ha ganado más de 33 premios, que incluyen 6 premios Emmy para Mariska Hargitay (incluido Golden Globe) y para algunas de las estrellas invitadas como: Ann-Margret, Ellen Burstyn, Cynthia Nixon y Robin Williams, quien se alzó con el premio People´s Choice. Además UVE ha obtenido victorias en BMI, ASCAP, The Edgar Awards, The Gracie Awards, The Alma Awards, The Image Awards, The Satellite Awards y The Prism Awards, entre otras prestigiosas nominaciones.

Actualmente se puede ver “La Ley y el Orden: UVE” en el canal Universal Tv todos los días, pero en su episodio de estreno los martes a las 21:00 horas. Su actual elenco lo integran: Mariska Hargitay, (Olivia Benson), Ice-T, (Tutola), Amanda Rollins (Kelli Giddish), Peter Scanavino, (Carisi) y en el papel del Fiscal Peter Stone el actor Philip Winchester.

Serie ganadora del Premio Emmy

El creador y productor ejecutivo Dick Wolf, presenta la exitosa serie de la Unidad de Víctimas Especiales de la policía de Nueva York y los crímenes que debe investigar. Cada episodio sigue las aventuras de los detectives en su intento por resolver los casos más complejos en su búsqueda de la justicia y la verdad. La serie ganadora del Premio Emmy, se desarrolla en dos segmentos dramáticos: La primera media hora, los detectives traen a los infractores de la ley y en la segunda mitad el foco se traslada a los tribunales penales para asegurar la justicia.