Reporta INE que 15 mil 800 credenciales de elector no han sido recogidas

Se trata de una identificación oficial que se utiliza para realizar todo tipo de trámite personal.

El Instituto Nacional Electoral (INE) reportó que 15 mil 800 credenciales de elector no han sido recogidas de los 48 módulos en las que fueron tramitadas, por lo tanto los ciudadanos tienen hasta este miércoles 10 de abril para acudir por sus identificaciones, pues de no hacerlo no podrán votar el 2 de junio.

En entrevista, el vocal del Registro Federal de Electores en Puebla, Carlos Montero Catalán informó que las credenciales fueron tramitadas en 2018 y hasta el pasado 6 de febrero, por lo que quienes no acudan a recogerlas no podrán participar en las elecciones extraordinarias para elegir a gobernador y a cinco plantillas de Ayuntamientos, es decir, Mazapiltepec, Ahuazotepec, Cañada Morelos, Tepeojuma y Ocoyucan.

El funcionario electoral dijo que además de ser utilizada para votar, se trata de una identificación oficial que se utiliza para realizar todo tipo de trámite personal, por lo que de no acudir a más tardar este miércoles, las identificaciones serán resguardadas en bodegas de seguridad y estarán disponibles hasta el 3 de junio, un día después de las elecciones.

"No podrán votar en las elecciones próximas y esta credencial será resguardada en una bodega de seguridad y puesta a disposición de los ciudadanos a partir del día siguiente de la jornada electoral, es importante que acudan a recoger esta credencial, de lo contrario no podrán ejercer su derecho al voto, pero además van a quedar algunos meses sin un instrumento de identificación por excelencia como es la propia credencial, nuestros módulos permanecerán abiertos en horario normal, debe acudir al mismo módulo donde la tramitó, el plazo se vence mañana (miércoles)", dijo el funcionario.

Montero Catalán explicó que después de esa fecha, es decir, el 3 de junio los electores quienes no acudan a recoger su credencial de elector tienen solo 2 años para acudir por su identificación en el módulo donde la tramitaron, pasando ese tiempo, el INE opta por destruirlas, lo que de igual forma representa un costo al presupuesto público.

Ejemplificó que "las credenciales tramitadas en 2017 fueron retiradas en marzo, fueron un universo de 2 mil 300 credenciales que fueron retiradas porque sus titulares no acudieron a recogerlas, el costo unitario prometió de una credencial para votar, es decir, el puro plástico, es de 0.70 dólares, además de todos los costos asociados que implica el llevar hasta el módulo la credencial para votar que solicitan los ciudadanos", detalló.

Credenciales no recogidas pertenecen a ciudadanos de zona conurbada

En su mayoría, los ciudadanos quienes no han acudido por sus credenciales de elector radican en municipios de la zona conurbada, de acuerdo a los datos proporcionados por Carlos Montero Catalán, "por la concentración poblacional son los distritos de las capital, es decir, los distritos conturbados, también se encuentran San Pedro Cholula, Atlixco y San Martín Texmelucan".

Refirió que del proceso electoral pasado fueron resguardadas poco más de 7 mil 500 credenciales para votar, es decir que, ese número de ciudadanos se quedó sin votar en las elecciones del año pasado, por lo que, el funcionario electoral convocó a los ciudadanos a recoger su identificación.

"Es importante mencionar que sólo vence el plazo para recoger credenciales tramitadas el año pasado por actualización del padrón electoral, inscripciones, cambios, domicilios, correcciones de datos, reemplazos, reposiciones de credencial, pero como ustedes lo saben el INE está dando la facilidad aquellos ciudadanos que hayan extraviado su credencial, que les roban su credencial a que soliciten una reimpresión sin cambiar ningún dato, este trámite lo pueden realizar hasta el próximo 20 de mayo", explicó.

Montero Catalán dijo que para el caso de las credenciales extraviadas, pero sin cambio de datos, el INE podrá guardar sus identificaciones hasta el próximo 31 de mayo y hasta el momento, en el INE se tienen poco más de 100 mil credenciales solicitadas por reimpresión.

INE ya envía paquetes para el voto en el extranjero

Por otra parte, el vocal del Registro Federal de Electores, Carlos Montero Catalán detalló que fueron 4 mil 269 solicitudes de voto, de poblanos quienes radican en el extranjero, por lo tanto los paquetes electorales ya están siendo enviados, conforme se revisan los datos.

"Ya fueron enviados los paquetes electorales, los ciudadanos que reúnen los requisitos, que fueron aprobadas sus solicitudes, ya se está mandando su paquete en este mes de abril a efecto de que envíen los sobres con votos, tienen hasta las 8 de la mañana del día anterior a la elección para que lleguen a territorio nacional y sean contabilizados esos votos", refirió.

Finalmente, reiteró la invitación a los ciudadanos para que acudan por sus credenciales de elector y no pierdan su derecho a emitir su voto.